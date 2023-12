Dit zijn de 10 minst betrouwbare elektrische auto’s

Naast de 10 minst betrouwbare elektrische auto’s stippen we ook even de meest betrouwbare aan. Handig, toch?

De overstap naar elektrische aandrijflijnen is een spannende. Niet alleen voor ons gebruikers, maar ook voor de autofabrikanten. Die hadden net eindelijk door hoe ze fatsoenlijke auto’s in elkaar moesten schroeven. En nu mogen ze een compleet nieuwe tak van sport onder de knie krijgen.

Dus hoe zit het eigenlijk met de betrouwbaarheid van elektrische auto’s? Nou, dat vroegen wij ons niet alleen af, maar het Britse WhatCar? stelde zichzelf ook die vraag. Ze hebben hun lezers gevraagd naar hun bevindingen en 21.732 van hen reageerden.

Dus hoe zit het nu met de betrouwbaarheid van elektrische auto’s? Enerzijds heb je te maken met compleet nieuwe techniek, anderzijds is de techniek wel voorzien van minder draaiende onderdelen, die dus kapot kunnen krijgen.

Minst betrouwbare elektrische auto’s

Toch blijkt het voor fabrikanten nog flink lastig te zijn om de storingen eruit te krijgen. De minst betrouwbare elektrische auto is tevens een van de duurste die je kan krijgen: de Porsche Taycan. Nu was Porsche redelijk vroeg met de Taycan en dat brengt over het algemeen wat issues met zich mee.

De score was 66,5 procent, niet al te best (heg gemiddeld zit op ongeveer 90%). Nu waren het voornamelijk kleine dingen (airco, infotainment) die opspeelden en werden de reparaties gratis uitgevoerd door de Porsche-dealer.

En deze 10 zijn heel betrouwbaar

We moeten er echt bij aantekenen dat het voornamelijk om kleine storingen en dergelijke. Echt chronische misperen zitten er niet structureel tussen. Dat is op zich ook weleens lekker.

Daarbij zijn de scores van de slecht scorende EV’s dus nog niet eens zo heel erg slecht. Maar met die informatie in het achterhoofd, wat zijn dan de meest betrouwbare elektrische auto’s? Nou, een Mini!!! Wie had dat gedacht? Porsche onbetrouwbaar en Mini juist niet.

Fotocredit: dikke Porsche Taycans in London, door @leviisframe via Autoblog Spots.

Fotocredit: felrode Mini Cooper Electric in Nederland, door Minimaatje via Autoblog Spots.

Via: AD Auto.