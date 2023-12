Zijn aftermarket velgen nu mooier dan OEM?

Het zijn rare tijden. Met aftermarket velgen ziet jouw Dikke Duitser er tegenwoordig minder aftermarket uit.

Waarschijnlijk worden we met zijn allen allemaal veel te oud, maar soms verlang je weer naar vroeger. Niet alleen omdat er toen nog ‘echte’ motoren waren, maar in dit geval doelen we op de keuze qua velgen voor automodellen (en de Mega Blubber-powerrace was ook wel erg tof)

Het is wellicht smaak en grote kans dat ondergetekende de enige is, maar waarom zijn velgen tegenwoordig zo extreem lelijk? Bijna altijd tweekleurig (als het niet zwart is) en een bijzonder design. In sommige gevallen past het ook totaal niet bij de auto.

Aftermarket wielen minder aftermarket?

Neem even de BMW 5 Serie Touring van het moment, nog de oude G31. Als je daar het duurste ‘Individual’ wiel voor besteld (de Styling 1001), ziet dat er zo uit:

Ligt het aan ons, of is dat geen gezicht? Sterker nog, als je aftermarket wielen bestelt, ziet dat er op één of andere manier minder aftermarket uit:

Nu is het allemaal heel erg smaakafhankelijk, dus wees het gerust oneens, maar het viel ons (@jaapiyo en ondergetekende) wel op.

Cup-velgen

Enfin, dan eventjes door met het daadwerkelijke onderwerp voor dit artikel: Cup-velgen voor een Porsche! In de configurator van Porsche vinden we gelukkig nog voldoende ‘normale’ grijze velgen in normale velgdesigns. Voor de 911 althans, bij de Taycan zien we de trend van bijzondere wielen ook al.

Meestal gaan de tuners eroverheen met NOG apartere velgen, maar bij Project Kahn gaan ze de andere kant op: terug in de tijd. Ze hebben tegenwoordig namelijk briljante retro-velgen voor moderne Porsches. Ze zijn ontwikkeld voor de 991-generatie.

Het meest bijzondere is het design: gewoon een Cup-wiel! Voor meten ze 8,5 x 20 en achter 11,5 x 21. Het is dus een hoogte- en een breedset. De kleur is Hyper Silver, dus geen bicolor-onzin.

Aftermarket velgen passen precies voor de 991 en 992

Je kunt kiezen uit gewone Cup-velgen of driedelige Cup-velgen. Die zijn volgens Kahn specifiek gemaakt voor de 992-generatie. Qua formaat zijn ze even groot als de gewone Cup-velgen.

In principe zijn de 991 en 992 bijna identiek in technisch opzicht, dus qua fitment zal het behoorlijk overeenkomen. Zeker omdat Kahn het wiel dat voor de 991 is bedoeld gewoon op een 992 schroeft. Check voor de zekerheid wel de ET-waarde (offset) eventjes.

Prijzen hebben we ook voor je. Het enkeldelige wiel kost 4.708,56 euro zonder banden. De driedelige wielen kosten ietsje meer, 8.231,76 euro per set, wederom zonder banden.

Dan is het nu tijd voor de slotvraag: zien deze aftermarket velgen er minder aftermarket uit?

Meer lezen? Check hier alles dat je moet weten over velgen en hier alles dat je moet weten over velgmaten!