Dit zijn de 10 populairste flitslocaties van ons land.

We hebben de populairste flitslocaties in Nederland voor je. Kijk uit in Noord- en Zuid-Holland.

Vanochtend wist confrère @RubenPriest te melden dat er een flitspaal staat in België die wel heel erg populair is. Ondanks dat iedereen een flitsapp heeft én nooit te hard rijdt (toch?), was deze flitspaal toch goed voor een bekeuring per vier minuten, dag in dag uit. Kijk, dat is nog eens lekker cashen.

Maar wij vroegen ons af: wat zijn eigenlijk in Nederland de populairste flitslocaties? Nou, we hebben ze gevonden, met dank aan Autobloglezer Noud en Flitsmeister. Net als alle andere bedrijven heeft ook Flitsmeister een ‘wrapped’ voor het afgelopen jaar. Zelf noemen ze het – met enorm veel gevoel voor humor – ‘2023 in een flits’. Taalgrappen, wij houden ervan.

Snap je ‘m? Want met in een flits bedoelen ze natuurlijk de snelheid waarmee je hun overzicht tot je kunt nemen, maar natuurlijk ook omdat ze waarschuwen voor flitsers. De grap uitleggen…

Populairste flitslocaties in Nederland

Wat zijn dan de populairste flitslocaties in ons land? Nou, die bevinden zich allemaal zo in de randstad, in Noord- en Zuid-Holland om precies te zijn. De populairste locatie is de A16 bij Moerdijk, bij hectometerpaaltje 45,8. De A1 bij Muiderberg (14,8) is ook populair, evenals de A2 bij Abcoude (37,7). De dienders dienen het meeste in Moerdijk, want die zien we op P9 terugkomen.

De top 10 ziet er als volgt uit:

A16 Moerdijk bij 45,8 A1 muiderberg bij 14,8 A2 Abscoude bij 37,7 A16 Prinsenbeek bij 59,0 Backer en Ruebweg Prinsenbeek A12 Nieuwergbrug aan de Rijn bij 39,6 N242 Alkmaar bij 32,3 A16 Zwijndrecht bij 31,0 A17 Moerdijk bij 0,9 N207 Nieuw-Vennep bij 52,6

Waarvoor waarschuwen ze dan nog meer?

Maar dat Flitsmeister, dat is toch alleen maar om te remmen bij flitspalen, toch? Driewerf neen! Flitsmeister dient nog veel meer doelen, net zoals een tandenborstel ook kan helpen tegen een zere rug. Zo heeft Flitsmeister 320 miljoen maal gewaarschuwd voor werkzaamheden en 133 miljoen keer voor een stilstaand voertuig.

Met name die waarschuwingen zijn erg handig, net als voor ambulances die eraan komen. Daarvoor werd 7,2 miljoen keer gewaarschuwd. Dat laatste is écht een geweldige toevoeging om Flitsmeister te gebruiken, ook al rijd je net zo christelijk als wij van de redactie.

Enfin, alle statistieken van Flitsmeister kun je hier bekijken, inclusief die van de langste files en wegwerkzaamheden.