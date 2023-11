Ik ben gestopt met hard rijden en zo voel ik mij nu

Ja ja, gestopt met hard rijden. Hoe voelt dat eigenlijk?

Onlangs kaartte waarde collega @RubenPriest al aan dat er meer flexflitsers en focusflitspalen bijkomen. De reden is dat het verkeer nog veel te onveilig is en de uitstoot te hoog. Waarschijnlijk. Zoals Ruben al aan gaf is het ook heel erg makkelijk geld binnenharken. Waarom het nuttige met het aangename niet combineren? Als je straks nog te hard wil gaan rijden, moet je echt goed op je flitsmeesters en verklikkers letten om te weten waar je VOL in de ankers moet omdat je 10 km/u te hard rijdt. De vraag is dus een beetje: moet je dat wel willen?

Ondergetekende – dit is een artikel op persoonlijke noot – heeft namelijk besloten niet meer te hard te rijden. Ik rijd in Nederland niet heel veel kilometers, maar als ik het deed (op weg naar en van het Autoblog-kantoor) reed ik vaak iets te hard. Niet asosciaal hard, maar gewoon rond de 120-130, de oude snelheid.

De snelheid die is toegestaan tussen 19:00 en 06:00. In de afgelopen jaren ben twee keer bekeurd. De ene boete was 399 euro, de tweede 270 euro. Nu moet je daar niet moeilijk over doen: dat is het risico dat bij te hard rijden komt kijken.

Aan de snelheid houden

Ik heb besloten de laatste boete in delen te gaan betalen. Dit om mijzelf er constant aan te herinneren hoe duur hard rijden is. Vroeger hield je je alleen in Zwitserland aan de snelheid vanwege de hoge boetes, maar dat is nu ook in Nederland het geval. Kortom, gestopt met te hard rijden. Dan rijst natuurlijk de vraag: hoe gaat dat?

Nou, de toegestane snelheid rijden is nog flink lastig. Het is in Nederland namelijk heel erg druk en sorry dat ik het moet zeggen: jullie kunnen voor geen meter rijden. En ik ook niet. Ik ben geregeld in Duitsland en daar zijn automobilisten actieve en alerte verkeersdeelnemers die zich bewust zijn van hun omgeving. In Nederland gooit iedereen zijn auto overal voor, zitten ze vlak achter je bumper en houden ze nul rekening met de rest van het verkeer. Het is echt schrikbarend.

Muziek

Ik heb via iTunes een aantal playlists gemaakt en een lading CD’s geript op de harde schijf van de BMW 330d duurtester waarop ik wat platen van RZA, James Brown, The Meters en Creedence Clearwater Revival hebt gezet. Muziek vind ik stiekem nog toffer dan auto’s. Daarnaast heeft mijn auto een serieuze audio-ugrade gehad (van de vorige eigenaar), dus dat is genieten. Ook heb ik nu cruise control, dus cruisen maar!

En hoe bevalt het? Nou: het is heel erg lastig! En nee, dat komt niet omdat ik moeite heb om mijzelf te beheersen. Want ondanks dat ik zelf heb besloten om geen streep harder dan 100 km/u te rijden, denkt het verkeer om mij heen daar toch écht anders over. Die rijden namelijk allerlei snelheden, maar geen eentje is er 100 km/u.

Inhalen = doodeng

Wil je een vrachtwagen inhalen, dan moet je serieus je best doen. Niet omdat vrachtwagens hard gaan, maar niemand laat je ‘erbij’ op de linkerbaan. Mensen gaan serieus flink gas geven om jouw er maar níet tussen te laten. Gelukkig heb ik twee – relatief gezien – vlotte auto’s, maar met een gewone 107 of standaard Clio moet je flink je best doen om in te kunnen voegen.

Eenmaal ingevoegd moet je een snelheid gaan rijden van boven de 100, want de linkerbaan gaat ongeveer 110-115 km/u. Helemaal erg is het als je een Mitsubishi ASX of VW T-Cross inhaalt die 97 km/u rijdt. Halverwege het inhalen besluit de bestuurder van zo’n rijdende Kukidentmobiel iets gas te geven waardoor jouw inhaalpoging mislukt en je weer naar rechts kunt. Vervolgens gaat de crossover in kwestie weer 93 rijden. AARRRGGHHHH!!!!

Tetris

Deelnemen aan het Nederlandse verkeer is eigenlijk een soort driedimensionale vorm van Tetris. Niemand durft écht te hard te rijden, maar niemand wil langzamer dan 100 gaan. De onderlinge snelheidsverschillen zijn dus heel erg klein. In Italië rijdt men behoorlijk assertief en is het ‘ieder voor zich’. Maar omdat het ieder voor zich is, werkt het wél. In Duitsland houdt iedereen rekening met grote snelheidsverschillen. Dat werkt ook. Ik heb in Nederland nog nooit een auto zien remmen in plaats van naar links invoegen. In Duitsland gebeurt het alleen op de A3 (bestuurders met gele platen).

Dus in plaats van precies 100 km/u te rijden, pas ik mij aan aan het verkeer op de rechterbaan. Dat is nóg langzamer, maar dan hoef je niet de hele tijd te wachten voordat je kunt invoegen.

Wat valt er nog meer op? Tijd! Het scheelt enorm veel tijd, ongeveer 20 minuten. Heen en terug is dat 40 minuten die je kwijt bent. Of kunt besteden aan je zojuist aangeschafte Stevie Ray Vaughan-albumcollectie. Maar als je 5 dagen in de week op kantoor bent, snap ik wel dat je iets harder wil rijden.

Hypermilen

Maar het heeft zijn keerzijde, want als je zo rustig gaat rijden ben je feitelijk aan het hypermilen. Dus ik zet de stand van de rijmodus in Eco en doe ook buiten de snelwegen rustig aan. In plaats van 1 op 14 rijd je dan 1 op 19 met een 3.0 zescilinder diesel. Dat is niet verkeerd. Ook niet verkeerd is de telefoon. Ik hoef de Flitsmeister niet aan te zetten. Die zuigt een hoop data uit je bundel en stroom uit de accu. Sneller dan mijn tergend trage 5W-kabel aan de BMW stekker kan leveren. Dus daar heb ik ook geen last van.

Het volgende wat ik ga zeggen klinkt misschien heel erg vreemd, maar het is telkens lastiger om te zeggen dat het het waard is om enorm op te letten of je geflitst gaat worden. In dat opzicht werken de aangekondigde controles en boeteverhogingen dus wel.

Anderzijds is het een gemaakte vorm van ontspannenheid, natuurlijk. Je beweegt je nauwelijks zodat je niemand omstoot. Die pscychologische barrière is enorm en met 560 Nm onder de rechtervoet kun je het stressniveau ook ietsje ontladen. Maar ja, dat doe ik dus niet meer.

Boodschappen doen in Duitsland

Om te zorgen dat ik in psychologisch opzicht overleef, ben ik op zoek gegaan naar een oplossing en die heb ik gevonden. Voortaan doe ik alle grote boodschappen in Duitsland. Niet alleen omdat de kwaliteit van de grootgrutter beter is en de prijzen veelal interessanter, maar vooral omdat je dan even ‘normaal’ kunt rijden zonder dat het je achterlijk veel geld kost. Af en toe moet je gewoon eventjes de teugels kunnen vieren. En nu kan het nog.

Gewoon eventjes de hond droppen bij mijn schoonouders, niet geheel ontoevallig omdat die dicht bij de grens wonen. Dan op de cruise control kruipen naar Elten-Beek. En dan ineens kun je gewoon autorijden. Het gaat echt niet alleen om het ‘zo hard je kan’ rijden. Het gaat erom dat normaal autorijden niet gepaard gaat met een financieel zwaard van Damocles dat boven je hangt.

Kietelen van de begrenzer

Het grappige is dat je niet altijd de begrenzer hoeft te kietelen. Het gaat om gewoon lekker doorrijden. Zelfs met een eenvoudige hatchback haal je met gemak 200 km/u. Het autorijden in Duitsland is op de Autobahn en de Landstrasse zó veel fijner. Er is meer ruimte, de verkeersdeelnemers zijn veel hoffelijker en de snelheden liggen niet kunstmatig laag.

Ja, natuurlijk: boodschappen doen in Duitsland kost brandstof maar onder aan de streep ben ik even duur uit en heb ik een leuk tripje gehad. Dichtbij de grens wonen is echt een enorme luxe.

Makkelijk cashen

Ergo concluso: die extra flitspalen zijn logisch. We geven met zijn allen de gelegenheid. De snelheden in Nederland liggen namelijk veel lager dan de verkeerssituatie toelaat. Op een vijfbaans snelweg is 100 km/u gevoelsmatig te traag omdat het ook te traag is. Dus gaat men automatisch ietsje harder rijden. Dan is het makkelijk cashen natuurlijk, want als je met het verkeer mee gaat rijd je al te hard.

We zijn benieuwd wat er gebeurt als iedereen is gestopt met te hard rijden. Wat moet de overheid dan doen? Veel meer onderdrukking kan een mens toch niet op hebben. Gelukkig hebben we geen overheid die een zwarte box in de auto wil gooien en betalen per kilometer betalen niet als optie beschouwt. Oh.