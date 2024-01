Blauwe BMW F90 heeft 303 pk en 490 Nm. Extra.

303 pk en 490 Nm is al heel erg lekker, maar deze blauwe BMW F90 heeft dat gewoon boven op de standaard 625 pk en 750 Nm.

Vroeger was het nog verdomde lastig om meer vermogen uit een BMW ///M-model te halen. Een hoogtoerige motor, opgebouwd uit bijzondere materialen en een niet al t beste staat qua betrouwbaarheid zorgden ervoor dat tuners als AC Schnitzer de motor lieten voor wat het was. Nu ook BMW turbo’s gebruikt, is het relatief eenvoudig om er meer uit te halen.

Dat is dan ook precies wat er gebeurd is in dit geval met deze blauwe BMW. Het is een M5 van de uitgaande F90-generatie. Het is daarmee de laatste BMW M5 met enkel en alleen een verbrandingsmotor.

De opvolger zal namelijk een plug-in hybride worden. Die zal ongetwijfeld krachtiger worden dan de uitgaande M5, maar ook een stuk zwaarder.

Blauwe BMW F90 van Manhart

Daarom moet je de huidige M5 pakken, en die vervolgens naar Manhart brengen. In dit geval zijn de Damen und Herren uit Wuppertal helemaal los gegaan. De 4.4 liter V8 is voorzien van hybride turbo’s, een grotere Wagner Intercooler en een carbon luchtinlaat.

Ze hebben het blok versterkt om te zorgen dat het allemaal heel blijft. Volgens Manhart kan de S63B44 nu zo’n 1.200 pk aan! Dat heeft deze Manhart MH900 niet: het vermogen blijft steken op 928 pk en het koppel op 1.240 Nm. Om te zorgen dat je de motor ietsje beter kunt horen, is er een sportuitlaatsysteem van Manhart gemonteerd.

Delete, delete, delete

Deze kun je uitbreiden met OPF en GPF delete-kits en downpipes. Manhart haast zich wel om erbij te zetten dat dit enkel en alleen voor export is, deze onderdelen zijn niet TÜV-gekeurd. Dat is wel het geval met de verlaging. Je kan kiezen uit diverse opties: in hoogte verstelbare veren of een KW V4-schroefset.

Alsof je bij Jonnie Boer kan kiezen uit een huisgemaakte kipcorn of uitgebreid viergangen menu. De velgen zijn Manharts eigen Concaves, in de maat 9×21 voor en 10,5×21 achter.

Blauwe F90, maar dan mét gouden striping

Uiteraard zijn er ook de nodige visuele aanpassingen. Het komt allemaal uit de oven van Manhart. Denk aan de CS-style motorkap, de voorspoiler, canards, grille, skirts, dakspoiler, achterklepspoiler, diffusor en de spiegelkappen. Uiteraard is daar ook de fameuze Manhart-striping, alhoewel deze blauwe BMW M5 voor de verandering eens niet zwart met goud is.

Nee, het is blauw met goud in dit geval. Tja, het is niet de meest chique combinatie, maar het valt wel lekker op en het is herkenbaar Manhart. Kortom, wat je wens ook is, als er goede strepen bij komen kijken, staat Manhart voor je klaar.

Meer lezen? Lees hier onze techniek special over stickers!