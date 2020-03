Dit zijn de 11 duurste auto’s van Marktplaats

De 11 duurste auto’s van Marktplaats op een rij. Uiteraard ter lering en vermaak.

Vroeger was alles beter. Althans, dat zeggen veel mensen. Is dat ook altijd zo? Nou, niet helemaal. Want hoe leuk het vroeger ook was om door de papieren occasiongids te bladeren, heel overzichtelijk was het niet. Dankzij het gebruik van papier was er weinig ruimte voor foto’s, informatie en dergelijke. Je moest het doen met een korrelig plaatje en wat afkortingen.

Tegenwoordig gaat het een stuk makkelijker. Je gaat naar Marktplaats en je kan precies aanvinken wat je wenst: merk, model, kleur, vermogen, opties: ga zo maar door. Maar je kan natuurlijk ook andere dingen op Marktplaats. Naast zoeken wat je (net) wél kan betalen, kun je ook kijken wat je in principe nooít zou kunnen betalen.

Daarom hebben we iets heel eenvoudigs gedaan. Alle auto’s geselecteerd en gesorteerd op prijs. We beginnen met de op 10 na duurste en eindigen met de duurste auto op Marktplaats.

Lamborghini Aventador LP700-4

€ 299.950

2014

32.091 km

Nieuwprijs: € 432.329

Een twaalfcilinder Lamborghini is de goedkoopste duurste auto op Marktplaats. Het is ook nog een moderne Lamborghini. De Aventador is (in iets andere specificatie) nog altijd het topmodel van de Lamborghini-lineup. Je rijdt dus niet meteen in een ‘oud model’. De specificatie is typisch Lambo: knaloranje met zwarte wielen. Het hóórt natuurlijk wel bij het merk. Er is daadwerkelijk ook mee gereden. Natuurlijk is 32.091 km over zes jaar niet zoveel, maar meestal hebben supercar-eigenaren meerdere auto’s. Dan wordt het lastiger om er een ton op te zetten. Over tonnen gesproken, de nieuwprijs was meer dan vier ton, voor drie ton is deze Italiaanse volbloed van jou.

Aston Martin GT8

€ 299.995

2019

197 km

Nieuwprijs: € 322.804

De Aston Martin V8 Vantage moest de chique en stoere 911-concurrent worden. Dat lukte niet helemaal. Naar Aston Martin-begrippen werden er veel van gebouwd en verkocht, maar bij Porsche maakte men zich niet meteen druk. Maakt allemaal niet uit, zo’n Aston Martin is veel exclusiever en cooler, ook wat waard. Deze GT8 is een soort 911 GT3-tegenhanger. De prijs is een tikkeltje hoog voor een auto met slechts 447 pk, maar het zijn atmosferische pk’s. Die zijn altijd duur. Er zijn er slechts 150 van gebouwd, dus een beetje klassieker-potentie zit er wel in.

Bentley Mulsanne Speed

€ 320.000

2018

1.889 km

Nieuwprijs: € 361.378

De Mulsanne gaat de historie in als de laatste échte Bentley. Binnenkort wordt de productie gestaakt, zonder dat de grote limousine wordt opgevolgd. Dit zou dus een investering kunnen zijn? Het is namelijk ook nog eens een zogenaamde ‘Speed’. NU staan de grote Bentley’s bekend als notoire afschrijvers en mag je beginnen met het investeren op het hoogste punt, 320 mille is een hoop geld. En je moet wel van de specificatie houden. De zwarte velgen lijken goedkope aftermarket wielen te zijn, de matzwarte motorkap is leuk op een Manta uit de jaren ’70 niet op een moderne Bentley.

Mercedes-Maybach S650 Cabriolet (A217)

€ 329.995

2019

311 km

nieuwprijs: € 433.777

Dit is de perfecte auto voor als je geen Bentley of Rolls-Royce wenst, maar wel een soortgelijke ervaring. Het is de top van wat Daimler voor je kan betekenen. Een S-Klasse, een AMG motor, Maybach aankleding en dat allemaal in een Cabriolet. Heerlijk. Nu kun je je zelf wel afvragen of de Maybach-versie nu daadwerkelijk iets toevoegt aan de al van huis uit zeer indrukwekkende S65 AMG. Het feit dat ondergetekende deze afweging moet maken, betekent dat de auto niet in het budget valt. Voor rijke mensen is deze auto logisch.

Mercedes-Benz 190 E 2.5 – 16 Evolution II (W201)

€ 350.199

1991

97.753 km

Nieuwprijs: € 56.232,60

Laat er geen misverstand over bestaan. De Mercedes 190 in Evo 2 -specificatie is waanzinnig. Alleen het feit dat Mercedes ze gebouwd heeft is reden om elke dag een feestje te houden. Maar het begint nu een beetje melig te worden. Deze 190 staat te koop voor 350 mille met de vermelding ‘beleggingsauto’. Dat is heel eerlijk van de verkoper om te zeggen dat het voor HEM een belegging was. Nu zal een Evo 2 nooit goedkoop worden, maar 3,5 ton voor een 190 met een ton op de klok is erg optimistisch. De meeste exemplaren in Europa zitten rond de 180.000 en 210.000 euro.

Rolls-Royce Wraith Black Badge

€ 369.500

2017

15.688 km

Nieuwprijs: € 376.999

De zwarte optiekpakketjes zijn populair tegenwoordig. Je kan ze krijgen op veel auto’s. Van Hyundai Tucson tot Audi A7. Het meest chique zwarte optiekpakket komt bij Rolls-Royce vandaan. De zogenaamde ‘Black Badge’-modellen zijn gericht op de jeugd. Nu was dat bij Rolls-Royce een relatief begrip. Net zoals de vermeende ‘sportiviteit’. Nu kan een Black Badge in een aparte kleur best gaaf zijn, maar de meeste mensen kiezen helaas voor zwart. Het misstaat niet op dit exemplaar, maar als je de keuze hebt uit alle kleuren die er zijn. De vraagprijs is gezien de nieuwprijs van deze auto ook aan de optimistische kant. Dan kun je net zo goed een nieuwe kopen.

Ford Mustang Boss 429

€ 375.000

1970

46.000 km

Nieuwprijs: € 23.868 (omgerekend naar euro’s, inclusief inflatie)

Jazeker, ook een ordinaire Ford weet zich te nestelen in dit lijstje van duurste auto’s op Marktplaats. In eerste instantie lijkt 375.000 euro voor een Ford Mustang gekkenwerk. Maar dit is geen gewone Mustang. Het is een ’70 Boss 429. Nu zijn er qua Mustangs meerdere ‘Heilige Gralen’, maar de Boss 429 is er één van. Net als de 190 E is de Boss een homologatiespecial. In dit geval specifiek vanwege de motor. Dit exemplaar is in Grabber Green gespoten, een van de specifieke kleuren voor het modeljaar 1970 (er was ook een ’69).

Ferrari 812 Superfast

€ 389.500

2018

12.551 km

Nieuwprijs: € 393.865 (zonder opties)

We leven in 2020 en nog steeds zijn er fabrikanten die een atmosferische twaalfcilinder leveren. Hulde! Nu zullen er mensen zeggen dat een elektrische auto veel snelle kan zijn. Klopt, maar dat is het punt niet. Deze Ferrari is een soort Zwitsers horloge. Ja, een Apple Watch of Casio kan véél effectiever de tijd aangeven. Maar het is juist de complexiteit die deze 812 Superfast zo interessant maakt. Die 800 paarden zijn niet alleen in staat om de Ferrari snel voort te bewegen, maar klinken altijd interessant. Jij bent zelf de dirigent van een twaalfkoppig orkest. Dit specifieke exemplaar is wel in de standaard Ferrari kleur gespoten, wil je wat originelers: bestel een nieuwe nu het nog kon. Die zijn standaard net zo duur.

Mercedes-AMG S65 Final Edition (V222)

€ 391.813

2020

10 km

Nieuwprijs: € 391.813

Soms worden auto’s zó duur, dat je door de euro’s het bedrag niet meer ziet. Neem deze Mercedes S-Klasse. Deze moet bijna vier ton kosten. Dat is gewoon de nieuwprijs, want dit is een nieuwe auto. Misschien wel de meest opvallende dure auto van Marktplaats. Of beter gezegd, de auto waarvan je wellicht niet gedacht had dat hij ZO duur zou zijn. Een gewone S65 koste destijds zo’n 330 mille. Dus je moet wel heel verzot zijn op de bronskleurige velgen. Het belangrijkste aan deze Final Edition is dat het de laatste S-Klasse is met de M279 twaalfcilinder onder de kap. Deze zesliter motor is intussen door de tijd en de AMG V8 overbodig gemaakt. Jammer.

Ferrari 599 GTO

€ 558.599

2011

14.491 km

Nieuwprijs: € 441.500 (zonder opties)

Ah, kijk. Een twaalfcilinder Ferrari op nummer 2. Niet verrassend om die tegen te komen in een lijstje van de duurste auto’s van Nederland op Marktplaats. De Ferrari 599 GTO is een beetje een onbegrepen Ferrari. Voor velen is de auto de naam GTO niet waardig. Dat klopt op zich ook wel, maar dat heeft voornamelijk met de legendarische naam te maken. De 599 GTO is namelijk een meer dan uitstekende Ferrari. Het is eigenlijk een 599 GTB Fiorano, maar dan zonder overbodig gewicht en overbodige luxe. Wel heeft de 599 GTO meer vermogen. Dit exemplaar is zwart met rode striping en grijze BBS velgen.

Ferrari 458 Speciale A

€ 619.950

2015

6.100 km

Nieuwprijs: € 315.034 (zonder opties)

De duurste auto van Nederland op Marktplaats is een Ferrari. Dat zal waarschijnlijk niemand verbazen. Dat het een Ferrari is met ‘slechts’ acht cilinders is wel opmerkelijk. Het is echter wel de parel onder de V8 modellen. De 458 Speciale A is de Spider-versie van de 458 Speciale. Dat is op zijn beurt misschien wel de meest magistrale achtcilinder die de Italianen ooit gebouwd hebben. Een atmosferische 4,5 liter V8 met 605 pk en een maximum toerental van 9.000 toeren is eigenlijk voldoende om de vraagprijs te rechtvaardigen. In dit geval zit er nog een spectaculair koetswerk op en een briljant onderstel onder.

Zeg het maar, wat is jouw favoriet van deze 11 duurste auto’s op Marktplaats?