Drie keer raden waar de Spaanse politie mee komt aanzetten

Dan hoef je alleen maar even in het gamma van SEAT te zoeken, toch?

Als een overheid politieauto’s wilt kopen, hoef je meestal niet verder te kijken dan wat je eigen land produceert. Daarom rijdt de Duitse politie veelal in Mercedessen, de Franse politie kom je meestal tegen in een Peugeot, Renault of Citroën en de Tsjechische politie zweert bij Skoda’s. Het heeft er tot op zekere hoogte mee te maken dat je als land je eigen producten het liefst gebruikt, maar meestal is het bespaarde geld de reden.

Er zijn ook uitzonderingen. Zo moet Parijs aan de bezuiniging en gebruiken zij momenteel Volkswagens, want PSA en Renault maken (nog) geen hybrides en elektrische auto’s. En kijk eens naar ons eigen kikkerlandje! Omdat Donkervoorts niet de meest praktische politieauto’s zijn, klopte de overheid maar aan bij de Oosterburen om een zwik Audi’s en Mercedessen te bestellen. Een land wat eigenlijk geen problemen heeft met eigen productie is Spanje. Het warme Zuid-Europese land is nog steeds lekker bezig met auto’s bouwen, bovendien doen ze dat nog steeds in Martorell, in eigen land.

Even daar aankloppen en een grote set Ateca’s aan laten rukken zou dan geen probleem moeten zijn, nietwaar? Nou, kennelijk wel. De Spaanse Guardia Civil Tráfico (verkeerspolitie) haalt hun nieuwe SUV’s uit een ander warm Zuid-Europees land. Italië, waar ze tegenwoordig een rasechte Alfa Romeo SUV bouwen. De Stelvio.

Als het binnen het budget valt, waarom niet? De Stelvio (rijtest) is groot zat voor alle spullen, maar omdat emozione hoog in het vaandel staat bij Alfa, is het ook geen straf om met de auto te rijden. Wat ons betreft is het dus een prima keuze, maar als we heel eerlijk zijn, een Ateca is ook een prima auto. Misschien dat de Spaanse politie wel vol zit met petrolheads die rasechte emozione prefereren boven Auto Emoción.