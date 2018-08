Wat wordt de nieuwe code voor onze kentekens?

Geen zorgen: ze zullen geel blijven. Maar hoe gaat het verder?

Laten we eens stilstaan bij onze kentekens. Behalve primeurtjes op gele platen doen de kentekenplaten zelf ons eigenlijk weinig. Alleen discussies over stickers in plaats van platen passeren hier wel eens de revue. Die discussie komt erop neer dat een Nederlandse auto twee geldige platen moet hebben: één voor en één achter. Het stickerverhaal is lastig, maar officieel niet toegestaan. Vandaag is dat niet ons punt van interesse: de cijfers en letters zelf zijn namelijk ook interessant.

De letters en cijfers op een kentekenplaat zijn niet zomaar. Ze hebben wel degelijk betekenis. Helaas niet zoals in Duitsland of Polen, waar de eerste paar letters aangeven uit welke stad of provincie de eigenaar komt, maar uit de zes letters en getallen is toch informatie te halen die niet helemaal willekeurig is. Zo voeren Nederlandse auto’s sinds 1978 de gele platen en toen is besloten dat elk kenteken opeenvolgend is. Eerst de cijfers, daarna de letters van voor naar achter. Voorbeeld: het begon met DB-01-BB, de plaat daarna kreeg de combinatie DB-02-BB. Na DB-99-BB kwam DB-01-BD. Om verwarring met andere voertuigklassen (Koninklijk huis met A, motoren met M, aanhangers met W, etc) en onwenselijke woorden op kentekens te vermijden, werden enkele tekens geweerd, waaronder klinkers.



Image-credit: onze koning en andere leden van het koninklijk huis mogen rondrijden met een ‘AA’ kenteken. Gespot door @flevocarspotter.

Het Nederlandse ‘kenteken-alfabet’ bestaat daarom uit 16 letters. Zelfs onder die letters (B en V voor grijs kenteken, K of L voor landmacht) vallen er nog wat letters af. Logisch dat de kentekens, in combinatie met de nog steeds stijgende populariteit van auto’s (en import, waar nieuwe kentekens voor gedrukt worden), betekenen dat er een limiet zit aan het aantal combinaties die te maken zijn in een reeks. Waar de switch van DB-01-BB naar DB-BB-01 zo’n tien jaar duurde, zijn we op moment van schrijven bij TL-608-N, waar de eerste plaat uit deze serie (GB-001-B) in 2015 werd uitgegeven.

Het gaat dus snel. Daarom kregen wij van onze lezer Toine een mail: what’s next? Als we bij ZZ-999-Z zijn, wat gebeurt er dan? Boft Toine even: ondergetekende vroeg dit zich laatst ook af. Een onderzoek is op zijn plaats dus. Het antwoord is vrij simpel: je zou het met een beetje logisch redeneren zelfs kunnen voorspellen.

Van 2008 tot 2013 liep de reeks 00-XXX-0. Die liep af in 2013 en moest toen opgevolgd worden door een nieuwe reeks. De oplossing is simpelweg de boel omdraaien. 1-KBB-00 werd het eerste kenteken van een nieuwe reeks. Fun fact: deze reeks liep maar twee jaar. Het exportkenteken had dit formaat al in licht gewijzigde vorm. Daarom waren alleen de beginletters K, S, T, X en Z nog over. De reeks bleef maar twee jaar in gebruik voordat alle combinaties vergeven waren.



Image-credit: ‘gewoon’ een Bentley met een kenteken uit de 2013-2015 reeks, gespot door @hhitalia.

De XX-000-X serie is ook gewoon een grote wisseltruc. Het is namelijk exact de combinatie uit 2008, maar dan de cijfers en letters omgekeerd. Hij is dus al drie keer ‘gewisseld’, met een vierde keer die eraan zit te komen. Die vierde mogelijkheid is dus X-000-XX. Dat wordt bevestigd door de serie van bestelbusjes. Deze loopt min of meer parallel aan die van personenauto’s, maar door afwijkende verkoopcijfers en het enkel gebruiken van de beginletter ‘V’ loopt de reeks iets sneller af. Busjes gebruiken inderdaad de combinatie V-000-XX.



Image credit: een dikke V-Klasse met een recent busjeskenteken, gespot door @bmwfreak038.

De volgende combinatie begint dus met G-001-BB en zal het vermoedelijk weer 2 à 3 jaar volhouden. Dat de beginletters D en F worden geskipt sinds 2008 is een clou voor wat de iets verdere toekomst zal brengen. Zoek maar eens een willekeurig nummerbord in het format XX-000-X op met de beginletter D of F. FB-720-S, bijvoorbeeld. Het archief brengt ons bij een Solex, een snor/bromfiets. De regels omtrent de stadsmotoren zijn soepeler, maar een geldig kenteken inclusief kentekenbewijs hebben ze wel.

Omdat brom- en snorfietsen retepopulair zijn én maar twee beginletters hebben op het kenteken, vliegen ze door de reeksen heen. Alles tot en met F-999-ZZ is compleet opgebruikt. Gelukkig woon ik in een stad en hield ik mijn ogen open om te zien of ik een nieuwe scooter kon spotten, in welke reeks die valt. Ik heb hem gevonden: het is een vergelijkbaar format.

Brom- en snorfietsen pikken de actie op bij DBB-01-B. Ook deze serie heeft geen oneindig bereik en zal binnen onbepaalde tijd ook weer een wisseltruc uitvoeren. Zo komen we op een gegeven moment bij bijvoorbeeld D-01-BBB, 001-DB-1 en 1-DB-001 uit. Dan hebben we waarschijnlijk de komende 15 à 20 jaar volledig gedekt. Misschien dat dan alle oude auto’s gesloopt zijn en we weer met retrocombinaties beginnend bij DB-01-BB kunnen gebruiken. Toekomstmuziek, maar op korte termijn zit het wel snor.