Blijft de Mondeo nog even onder ons?

Er gaan namelijk meerdere Fords verdwijnen.

De Ford Mondeo kende een beetje een lastige geboorte. De auto werd als Ford Fusion voorgesteld in de Verenigde Staten. Er werd toen al bekend gemaakt dat de Fusion als Mondeo naar Europa zou komen. Dat duurde echter langer dan gepland. De Ford Fusion kwam in 2012 op de Amerikaanse markt. Het duurde echter tot 2014 voordat de auto bij ons in de showrooms stond. Ondanks dat er vrij weinig op de auto is aan te merken, is het absoluut geen verkoopwonder gebleken. Kijken we naar de Nederlandse cijfers dan is er geen reden om heel blij te worden, er zijn er iets meer dan 6.000 van verkocht. Voor de goede context: in de jaren ’90 verkocht Ford Nederland ongeveer 12.000 Mondeo’s per jaar.

Er gaan geruchten rond dat het over en uit is met de Ford Mondeo. Die geruchten worden bijgestaan door een rapport van Morgan Stanley waaruit blijkt dat Ford 12% van zijn werknemers de laan uit kan sturen. Daarvoor moet er onder andere gesneden worden in modellen die niet meer zo populair zijn. Ergo: de Mondeo moet eruit. Maar klopt dat wel?

We hebben de situatie neergelegd bij Ford Nederland en die wist ons te vertellen dat de Mondeo gewoon in de showrooms zal blijven staan. Sterker nog: er staat een facelift op de planning. Deze moet in 2019 op de markt komen. Qua uiterlijk wordt het een typische facelift, dus geen grote wijzigingen. Wel worden er onderhuids behoorlijk wat wijzigingen doorgevoerd. Zo staan er nieuwe motoren en transmissies op de planning. In Engeland rept een woordvoerder over een verbeterde hybride-uitvoering van de Mondeo, maar daar is officieel nog niets over bekend.

Maar hoe zit het dan met de Ford Fusion? Dat model is al een keer gefacelift en loopt nu op zijn laatste benen. Ondanks de grote gelijkenissen tussen de auto’s, zijn er ook een paar wezenlijke verschillen. Zo is de Fusion leverbaar met motoren die in de Mondeo niet te vinden zijn en vice versa. Grootste verschil: de Fusion wordt in Mexico gebouwd (Sonar), terwijl de Mondeo in Spanje (Valencia) van de band loopt. Mocht de Fusion uit productie gaan, betekent dat niet automatisch dat dat geldt voor de Mondeo.

Wat wel bekend is, is dat de Ford S-Max en Ford Galaxy niet meer in Nederland te verkrijgen zijn. De auto’s hebben de overgang van NEDC naar WLTP niet overleeft. De auto’s blijven nog gewoon in productie en zullen in andere Europese landen verkocht worden. In Nederland worden de S-Max en Galaxy echter uit de markt geprijsd door de hoge BPM op auto’s. Of deze auto’s het zullen overleven is nog maar de vraag, want ook bij Ford Nederland zien ze dat MPV’s minder populair zijn ten faveure van SUV’s en crossovers.