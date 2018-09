Tesla spoort werknemers met geld aan Autopilot te testen

One way or another, we'll make it.

Tesla is nog altijd niet vies van vrij onorthodoxe methodes om de ontwikkeling van haar auto’s te versnellen. In een poging het ontwikkelingsproces van Tesla’s zelfrijdende techniek, Autopilot, zo snel mogelijk af te ronden, proberen ze werknemers te verleiden testwerk uit te voeren door ze gratis upgrades aan te bieden.

Dit schrijft Bloomberg News naar aanleiding van een bedrijfsmail van Tesla die ze heeft weten te bemachtigen. In de e-mail schrijft Elon Musk dat Tesla nog ongeveer 100 (willekeurige) werknemers nodig heeft voor een intern testprogramma, dat in het leven is geroepen zodat de volledige zelfrijdende functies van Autopilot zo snel mogelijk uitgerold kunnen worden.

De werknemers gaan uiteraard niet zomaar meedoen aan een dergelijk testprogramma, waarbij ze vóór het eind van 2019 tussen de 300 tot 400 uur aan data en ervaringen moeten verzamelen en delen. Ter compensatie biedt Tesla de deelnemers aan het programma twee opties: wanneer ze een nieuwe Tesla kopen, krijgen ze de Autopilot-optie (met alle functies) t.w.v. 8.000 dollar gratis, of ze krijgen een premium interieur t.w.v. 5.000 dollar voor niets. Tesla schrijft daarnaast het volgende in de e-mail:

“This is being offered on a first come, first served basis. Given the excitement around this, I expect it will probably be fully subscribed by noon or 1pm tomorrow.”

De reden dat Tesla personeel moet vragen om in hun eigen tijd Autopilot-functies te testen, is grotendeels te wijten aan het feit dat de Amerikaanse autofabrikant de afgelopen maanden en jaren vrij veel tegenslagen heeft gekend met de ontwikkeling. Tesla heeft in het proces twee belangrijke partners verloren, waardoor de volledige introductie van Autopilot ernstig is vertraagd. Men kan vandaag de dag wel bepaalde functies van de zelfrijdende technologie gebruiken, maar lang niet alle functies die Tesla op de planning heeft staan, zijn momenteel beschikbaar. Wellicht dat het met dit programma uiteindelijk wel zal lukken al het testwerk te vervullen.