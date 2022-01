Zover kom je met een elektrische camper op vakantie

Swifterbant, Spijkenisse, Veghel, Tiel, Appelscha en Petten zijn ook heel erg mooie plaatsen om te bezoeken met een elektrische camper, toch?

We zien al meer en meer elektrische auto’s op de weg. Van klein tot groot: alles zal uiteindelijk elektrisch worden. In sommige gevallen is dat ook helemaal niet erg. Er zijn namelijk ook erg puike elektrische auto’s. Een Audi e-tron GT, Kia EV6 en Mercedes-Benz EQS wisten ook op onze eigen @wouter diepe indruk te maken.

Maar hoe zit dat het dan met de vakantiemobielen? De campers? Dat zijn meestal auto’s die een vrij modale bedrijfsauto als basis hebben. Maar er zijn ook elektrische bedrijfswagens. Waarom combineren ze die twee niet?

Elektrische camper

Nou, dat is min of meer gebeurd! Het gaat om de Winnebago e-RV Concept. Winnebago is een grote fabrikant van campers die je vooral kent van die enorme RV’s. In dit geval gaat het om een relatief compacte camper. De basis is een Ford Transit. Daar is een elektrische versie van onderweg, maar die is nog niet hier (of in de VS).

Daarom is de Transit omgebouwd door Lightning eMotors. Dit bedrijf heeft samen met Ford twee jaar gewerkt aan de elektrische camper. En het resultaat is… Hopeloos! Want de camper is een ultiem baken van vrijheid. De EV is dat natuurlijk niet echt. In dit geval is de EV-factor van de Winnebago verschrikkelijk. Er zit namelijk een accupakket in van 86 kWh. Dat is op zich niet verkeerd.

Maar ja, een camper weegt enorm veel en is vrij groot. Dus lekker veel rol- en luchtweerstand. Dat zorgt ervoor dat de actieradius van deze elektrische camper slechts 201 km is. Dat is echt veel te weinig. Dan rijd je net lekker weg uit Leeuwarden en begin je bij Meppel al met samen geknepen billen te zoeken naar een laadpunt. Uiteindelijk red je net Amersfoort met een paar kilometertjes reserve.









Meer is mogelijk

Volgens Winnebago is het echter voldoende voor dit type elektrische camper. Meer dan de helft rijdt namelijk minder dan 320 km op een dag, aldus de camper-fabrikant. Op zich zit daar een logica in, met een camper begint de vakantie als je wegrijdt. En in veel gevallen kun je laden waar je overnacht, dus je vertrekt altijd met een volle accu. Wel geeft Winnebago aan dat de technologie zich in rap tempo ontwikkeld en dat campers met een grotere range in de toekomst zeker mogelijk zijn.

Je kunt de accu van de Winnebago e-RV Concept opladen op diverse manieren. Er zijn diverse stekkers mogelijk, zodat je op alle situaties bent voorbereid. Op zijn snelst kun je in 45 minuten de accu weer helemaal volladen. Dat is op zich dan wel weer lekker.

Ten slotte het interieur van de Winnebago e-RV Concept, want daar gaan we compleet aan voorbij. Het is een relatief eenvoudige auto naar Winnebago-maatstaven, alhoewel het een verlengde en verhoogde Transit betreft. Wat dan in Nederland weer een enorm apparaat is.

