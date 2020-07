Ook Horner zegt nee tegen terugkeer Vettel naar Red Bull

Horner blijkt geen interesse te hebben in de sentimentele gevoelens van de Red Bull-baas en sluit een terugkeer van Vettel uit.

Wat de grote baas wil, is wat de grote baas krijgt. Dat is het idee bij een gigantisch, internationaal bedrijf, niet? Neem Red Bull, bijvoorbeeld. Eerder deze week bleek dat Dietrich Mateschitz, de grote baas van Red Bull, een nogal emotionele man is. Hij zou arme Sebastian Vettel – die vanaf volgend jaar werkloos is – wel een stoeltje gunnen in een Red Bull-auto. Alexander Albon zou dan naar Alpha Tauri moeten wieberen, waar Daniil Kvyat weer weg zou vallen.

Toch blijkt deze grote baas niet helemaal te krijgen wat hij wil. Eerder bleek Red Bull-adviseur Helmut Marko namelijk al tegen zo’n plan te zijn. Nu zegt teambaas Christian Horner tegen Sky Sports ook nee over de terugkeer van Vettel naar Red Bull. Niet omdat Vettel niet wil, maar omdat Horner niet wil.

Reden is simpel: ze hadden het simpelweg niet verwacht. Ze zijn momenteel toegewijd op Max Verstappen en Albon, Vettel past niet in dit plan. Hij benadrukt dat ze er over hebben nagedacht, maar het kan simpelweg niet. ‘Het is een definitieve nee’.

Inmiddels weet Vettel – die een terugkeer naar Red Bull wel zag zitten – al dat het niet kan, zo zegt Horner. De teambaas zegt ook dat het ‘ongebruikelijk’ is dat een viervoudig wereldkampioen op dit moment in het seizoen geen stoeltje heeft bemachtigd voor het volgende seizoen. Horner denkt nu dat Vettel twee opties heeft: Racing Point of een tussenjaar.

Wat Vettel gaat doen is nog niet duidelijk, hij zegt zelf dat al z’n opties nog open liggen. Tegelijkertijd lijken zijn opties steeds kleiner te worden. Het zou dan ook zomaar kunnen dat we, net als over Alonso, over een jaar of twee over de terugkeer van Vettel kunnen schrijven…