Dit zijn de auto’s met de hoogste opbrengst op Collecting Cars

Wat waren tot nu toe de grootste knallers op Collecting Cars? We hebben een top 5 voor jullie.

Als je écht een bijzondere auto hebt is veilen altijd de manier geweest om zo’n auto te verkopen. Een Ferrari F40 zet je niet gewoon op een occasionwebsite. Vandaag de dag hoeft daar niet meer per se een ouderwetse veilingmeester met een hamer aan te pas te komen. Op online veilingplatforms worden niet alleen bereikbare liefhebbersauto’s geveild, maar ook echte exoten komen voorbij.

Zo werd op Collecting Cars vorige week een Ferrari F40 geveild voor een heel leuk bedrag. Dat is een mooi moment om eens te kijken wat tot nu de auto’s met de hoogste opbrengst zijn op Collecting Cars. Die vraag hebben we aan hen voorgelegd en daar rolde deze top 5 uit.

5. Koenigsegg Agera S

£1,006,888 (€1.162.612)

Koenigsegg is de laatste jaren iets grotere aantallen aan het bouwen, maar ze hebben jarenlang extreem beperkte oplages gebouwd. Van de Agera S zijn bijvoorbeeld maar 5 stuks gebouwd. Waar de Agera R was bedoeld om op E85 te lopen, was de Agera S gebouwd voor markten waar dit spul niet voorhanden is. In deze specificatie is de twin-turbo V8 goed voor 1.030 pk en 1.100 Nm aan koppel.

Bij zo’n exotische auto hoort ook een exotische kleurstelling: dit exemplaar is uitgevoerd in groen carbon, met goudkleurige striping. Het zal je misschien niet verbazen dat deze auto vanuit Azië werd geveild, Hong Kong om precies te zijn. De Zweedse hypercar was in 2021 goed voor een opbrengst van ruim een miljoen pond.

4. Porsche 918 Spyder

$1,405,000 (€1.325.408)

De Porsche 918 Spyder is de minst zeldzame van de Heilige Drieënheid, maar met 918 een oplage van exemplaren is het alsnog een zeer gewild collector’s item. Niet alleen vanwege de zeldzaamheid, maar ook vanwege het feit dat er zoveel Porsche-verzamelaars zijn.

Deze 918 is uitgevoerd met Weissach Package, een optie die destijds 84.000 dollar kostte in de VS. 918’s met dit pakket zijn uitgerust met extra veel carbon en magnesium velgen. Over dure opties gesproken: de kleur kostte 63.000 (!) dollar. Het lijkt gewoon grijs op sommige foto’s, maar het gaat om Liquid Metal Silver, wat uit 9 laklagen bestaat.

Het betreft dus een Amerikaanse auto (mocht dat nog niet duidelijk zijn), die in 2021 goed was voor een opbrengst van ruim 1,4 miljoen dollar. Dat was met de toenmalige koers net geen 1,2 miljoen euro.

3. Porsche 935

€1.356.777

Er zijn maar heel weinig recente Porsches die meer opbrengen dan een 918, maar we hebben er hier toch eentje: een 935. Net als de pas onthulde 911 GT3 R rennsport was dit een zeer exclusief circuitspeeltje, waar er slechts 77 van gebouwd zijn.

De 935 is gebaseerd op de GT2 RS, en beschikt over dezelfde 700 pk sterke 3.8 boxermotor. De 935 is echter puur bedoeld voor het circuit, wat ook vrij snel duidelijk is als je de auto ziet. Helemaal als je de binnenkant bekijkt: hier tref je slechts één stoel aan, een rolkooi en verder heel weinig.

Wat dit exemplaar extra bijzonder maakt is het feit dat de auto volledig in naakt carbon is uitgevoerd. De auto stond gewoon in Nederland (we hebben ook over deze 935 geschreven) en uiteindelijk dik €1,3 miljoen op. Niet verkeerd. Des te meer omdat de 935 nieuw een vanafprijs had van ‘slechts’ zeven ton.

2. Ferrari F40

£1.701.000 (€1.964.075)

Dan zijn we nu aanbeland bij de auto die de aanleiding vormde voor dit artikel: de F40 die vorige week geveild is. De posterauto aller posterauto’s. Dit specifieke exemplaar prijkte ook tot twee keer toe op de cover van Evo Magazine. Chris Harris reed deze auto in een hele eclectische multitest met een Jaguar XJ220, een Noble M600 en een 997 GT2 RS.

Over de uitvoering kunnen we kort zijn: zoals alle F40’s verliet dit exemplaar de fabriek in Rosso Corsa, met een rode stoelen. Wel zijn er twee kleine aanpassingen gedaan aan deze F40. De plexiglas achterruit is aangepast, ter bevordering van het zicht in de binnenspiegel, en er zit een “niet standaard” uitlaat onder. Wat alleen maar mooi is, tenzij je een hardcore Ferrari-purist bent.

De auto werd geveild vanuit Engeland, maar omdat de F40 nooit rechtsgestuurd is geleverd zit het stuur aan de juiste kant. Er kon dus gewoon vanuit heel Europa meegeboden worden, wat resulteerde in een opbrengst van omgerekend 1,96 miljoen euro.

1. Ferrari Enzo

£2,510,500 (€2.899.125)

De Ferrari Enzo is misschien een fractie minder iconisch dan de F40, maar deze auto is wel een stuk zeldzamer. Waar er van de F40 in totaal 1.311 exemplaren van de band rolden, is de productie van de Enzo beperkt tot 400 stuks. Vandaar dat deze auto op nummer één staat in dit lijstje.

De Enzo is wel in meerdere kleuren geleverd, maar deze Enzo is gewoon rood. Sinds 2004 is er slechts 8.418 km mee gereden. De auto is origineel in Engeland geleverd, maar net als bij de F40 heeft dat geen enkele invloed op de plaats van het stuur.

Deze Enzo ging eind vorig jaar onder de digitale hamer bij Collecting Cars en eindigde toen op 2,5 miljoen pond. Dat komt neer op een kleine 2,9 miljoen euro, wat dus bijna een miljoen meer is dan de F40.

