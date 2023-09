Porsche 911 GT3 R rennsport heeft een übercoole spoiler

Dat is een leuke verrassing: Porsche tovert een circuitspeeltje met retro-invloeden uit de hoge hoed!

Als je dacht we alle versies van de 911 nu wel gehad hadden, dan heb je het mis. Porsche tovert nu opeens de GT3 R rennsport uit de hoge hoed. Die naam lijkt een beetje dubbelop, want als we ons niet vergissen stond de R ook al voor Rennsport. Maar verder gaan we niet klagen: de GT3 R rennsport is namelijk een circuitspeeltje met retro-elementen. Hoe cool is dat?

Rennsport

De GT3 R rennsport (ja, met een kleine letter) is gebaseerd op de GT3 R. Dat is de raceversie van de 911, die deelneemt aan WEC, IMSA en DTM. Waar die auto puur bedoelt is voor professionele raceteams, is de rennsport bedoelt voor klanten die wel houden van een potje sturen op het circuit. Hetzelfde idee als bij de 935 op basis van de 991 dus.

620 pk

Qua vermogen doet de GT3 R rennsport er nog een schepje bovenop ten opzichte van de GT3 R, die over 565 pk beschikt. Porsche hoeft nu geen rekening te houden met FIA-reglementen en weet (zonder turbo’s!) 620 pk uit de 4,2 liter zescilinder te wringen. Samen met het feit dat de motor tot 9.400 toeren draait moet dit voor een aardig sensationele ervaring zorgen op het circuit.

De spoiler

Porsche heeft de GT3 R rennsport ook geheel eigen uiterlijk gegeven. Het meest in het oog springende ‘detail’ is natuurlijk de spoiler. Deze is direct geïnspireerd op de 935 uit de jaren ’70. Wat ook opvalt zijn de achterlichten die doorlopen over de hele breedte van de auto, en de verlichte Porsche-letters eronder.

Geen spiegels

Misschien was het je door alle heftige aerodynamica niet eens opgevallen, maar de spiegels schitteren door afwezigheid. Waar de GT3 R nog ouderwetse spiegels heeft, zijn deze bij bij de rennsport vervangen door camera’s. Daar zit waarschijnlijk niemand op te wachten, maar het maakt de auto wel weer een stukje unieker.

Compleet anders

Bijzondere kenmerken zijn verder de agressief uitstekende voorste wielkasten en de unieke voorbumper. Al met al heeft de rennsport dus een compleet ander koetswerk dan de GT3 R, op de voorklep en het dak na. Porsche doet niet altijd evenveel moeite voor special editions, maar in dit geval hebben ze wel hun best gedaan.

Oplage

De Porsche 911 GT3 R rennsport wordt gebouwd in een oplage van 77 stuks, wat hoogstwaarschijnlijk een verwijzing is naar de 935/77. Van de moderne 935 zijn er overigens ook 77 gebouwd, dus qua aantallen zijn deze beide auto’s even speciaal.

Prijskaartje

Exclusiviteit heeft natuurlijk zijn prijs: als je een van de 77 gelukkigen bent, mag je €951.000 ex. btw neertellen. Er komt gelukkig geen bpm meer bij, dat scheelt. En het is ook gegarandeerd een goede investering: 935’s (die nieuw zeven ton kostten) gaan vandaag de dag namelijk voor bedragen van boven de €2 miljoen.