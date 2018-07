Ronaldo-staking bij Fiat mondt uit in hilarische flop

Geen actie, geen actie, wij willen geen actie!

Onlangs lichtte collega @willeme ons allen in dat er een flinke rel aan zat te komen binnen de Fiat-gelederen. De toen nog aanstaande transfer van Cristiano Ronaldo van Real Madrid naar Fiat-club Juventus zou de woede op de hals hebben gehaald van noeste fabrieksarbeiders van het concern. Zij zitten namelijk al jaren op ‘de nullijn’ en zouden liever zien dat de astronomische transfersom van negen cijfers plus het jaarlijkse gage van de superster in hun eigen zakken verdwijnt.

Inmiddels is de transfer definitief. De inmiddels 33-jarige Ronaldo zal dit seizoen daadwerkelijk uitkomen voor ‘De Oude Dame’. En dus stond er vanochtend een epische staking op de planning bij Fiat’s Melfi fabriek, geboorteplaats van 500X-en, Renegades en Punto’s. De tomatensoep en megafoons stonden ongetwijfeld al in de aanslag. Probleem is alleen: van de 1.700 werklieden die werkzaam zijn bij de fabriek kwamen er volgens Automotive News maar vijf opdagen. Vijf.