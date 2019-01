Dit zijn de bestverkochte tweedehands auto’s van 2018

De cijfers zijn alweer binnen komen sijpelen.

Toen we vorig jaar rond deze tijd terugkeken naar de tweedehands autoverkoop in 2017, zagen we maar een zeer marginale groei. Alles bij elkaar waren er slechts 0,1 procent meer occasions verkocht dan een jaar daarvoor. Echter, we herkenden al wel enkele positieve tekenen die ons het vermoeden gaven dat de verkoop van occasions in 2018 een stuk beter zou zijn. Nu VWE de balans heeft opgemaakt, blijkt dat dit inderdaad het geval is geweest.

De verkoop van tweedehands auto’s is in 2018 zeer netjes doorgegroeid, met in totaal 2,6 procent. Dit staat gelijk aan een totaal van 1.860.090 verkochte occasions. Het getal bestaat uit twee onderdelen: bedrijven die auto’s aan particulieren verkochten (B2C), of particulieren die zelf aan particulieren verkochten. De eerste groep is logischerwijs verantwoordelijk voor het grootste aandeel. In totaal brachten autobedrijven in 2018 liefst 1.164.038 auto’s aan de man, waarmee het totaal met bijna 35.000 auto’s is gestegen. Particulieren verkochten eveneens meer auto’s. Met 696.052 verkochte wagens steeg het aantal met ruim 15.000 stuks. Volgens VWE is de stijging grotendeels te danken aan het feit dat particulieren liever jong gebruikte dan gloednieuwe auto’s kopen.

Hieronder bekijk je welke merken en modellen afgelopen jaar het best in de smaak zijn gevallen op de tweedehands markt. Het is belangrijk om te vermelden dat VWE enkel de cijfers van de B2C-verkopen heeft aangehouden. Overigens verandert er in de bovenste lijst niet bijzonder veel, want de eerste zeven automerken behouden hun positie. Verder zijn er geen nieuwkomers.

10 bestverkochte merken van 2018

1. Volkswagen – 127.352 stuks (+3,4%)

2. Opel – 105.214 stuks (+3,1%)

3. Peugeot – 101.146 stuks (+1,7%)

4. Renault – 96.315 stuks (+3%)

5. Ford – 86.423 stuks (-2,1%)

6. Toyota – 58.648 stuks (+6,6%)

7. Citroën – 55.072 stuks (+5,2%)

8. BMW – 51.838 stuks (+7,7%)

9. Volvo – 49.201 stuks (+8,9%)

10. Fiat – 48.822 stuks (+0,1%)

Bij de bestverkochte modellen blijft de top drie hetzelfde. Wederom is het de Golf die de meeste harten heeft weten te winnen. Dit in tegenstelling tot de nieuwverkochte auto’s. Daaronder wordt een gedeelte van de bestverkochte modellen door elkaar gehusseld, maar tegelijkertijd blijven de nummers 7 tot en met 9 op hun plaats staan. De Renault Twingo heeft t.o.v. 2017 een plaatsje gewonnen en komt zodoende in de top tien terecht.

10 bestverkochte modellen van 2018

1. Volkswagen Golf – 40.221 stuks (+3%)

2. Volkswagen Polo – 36.823 stuks (+2%)

3. Opel Corsa – 32.467 stuks (+1,9%)

4. Renault Clio – 26.750 stuks (+9,5%)

5. Ford Focus – 25.952 stuks (-3,1%)

6. Opel Astra – 24.663 stuk (-5,6%)

7. Ford Fiesta – 22.970 stuks (-0,1%)

8. Peugeot 206 – 21.925 stuks (-3,3%)

9. BMW 3 Serie – 20.497 stuks (-0,8%)

10. Renault Twingo – 17.614 stuks (-0,3%)

Later vandaag zullen we een aantal zaken bespreken die ons opvielen aan de tweedehands autoverkoop van afgelopen jaar.

Beeld: omsingelde Peugeot 308 GTI, door @julian_gtr