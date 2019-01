Tesla’s productie groeit wéér, maar het is nog geen feest

Het is ook nooit goed!

Vanmiddag heeft Tesla gemeld dat het wederom een nieuw productierecord heeft bereikt. De Amerikaanse elektrogigant is nog altijd heer en meester in het segment dat het zelf heeft groot gemaakt en sluit 2018 met een groot aantal positieven. Echter, lang niet alles is rozengeur en maneschijn, zo heeft de beurs inmiddels uitgewezen.

We beginnen met het goede nieuws. In het vierde kwartaal van 2018 groeide de productie van Tesla flink door. In totaal werden er liefst 8 procent meer auto’s geproduceerd dan in Tesla’s vorige meest succesvolle kwartaal – het derde kwartaal van afgelopen jaar. Tesla wist in drie maanden tijd 85.555 auto’s te produceren en heeft daarmee ongeveer 1.000 auto’s per dag uit de fabriek zien verdwijnen. Het moge duidelijk zijn dat de Model 3 nog altijd de voorkeur krijgt, want 61.394 van de ruim 85.000 auto’s kwamen voor de rekening van de kleinste Tesla. De Model S en Model X zijn goed voor de overige 25.161 exemplaren.

Tesla heeft in diezelfde periode eveneens 8 procent meer auto’s afgeleverd bij zijn klanten en vestigt ook hier weer een nieuw record. In Q4 werden er 90.700 auto’s aan de man gebracht en ook hier is het de Model 3 die een groot deel van de eer mag opstrijken. De auto werd in de laatste drie maanden 63.150 keer afgeleverd. Dit is 13 procent meer dan een kwartaal eerder. De Model S en Model X werden respectievelijk 13.500 en 14.050 keer afgeleverd.

Ondanks alle problemen kan Tesla dus wel degelijk terugkijken op een succesvol jaar, want over het geheel van 2018 bracht het liefst 245.240 auto’s aan de man. De Model 3 is hofleverancier met 145.846 stuks, de Model S en Model X komen gezamenlijk nog bijna 50.000 exemplaren tekort om aan het totaal van de kleinste Tesla te komen. De grotere, duurdere bolides werden afgelopen jaar 99.394 keer verkocht.

Hoewel dit alles op het eerste gezicht buitengewoon goed klinkt, worden de cijfers toch niet helemaal goed ontvangen. Dit heeft in eerste instantie te maken met het feit dat de productiecijfers niet overeenkomen met de verwachtingen. De analisten van Wall Street hadden namelijk verwacht dat Tesla meer auto’s ging produceren. Als gevolg van de tegenvallende resultaten is het aandeel in de tussentijd ongeveer met 7,5 procent gezakt.

Tesla komt toekomstige klanten overigens ook enigszins tegemoet, want in het licht van de veranderingen aan de zogenaamde ‘federal EV tax credit’ worden alle prijzen van de huidige Tesla-modellen met 2.000 dollar verlaagd. Deze Amerikaanse subsidie voor elektrische auto’s is per 1 januari gedaald van 7.500 dollar naar 3.750 dollar en zal de komende maanden zelfs stapsgewijs verdwijnen.