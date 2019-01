Les Muscles! AB auto van het jaar krijgt extra power

Nu ook af fabriek!

“Geen enkele auto wordt slechter van 100 pk meer”. Deze gevleugelde uitspraak wordt toegeschreven aan onze vaste cameraman/hardstyle-afficionado @martijngizmo en gaat op in bijna alle gevallen. Kijk, of een Ferrari 812 Superfast echt veel zou hebben aan nog 100 pk extra valt wellicht te betwijfelen. Tweak daarentegen de ICU van het gemiddelde leasehok een beetje en je hebt zomaar een iets leuker leasehok.

Nog leuker wordt het als een auto wel een ontzettend puik onderstel heeft, maar de fabrikant het in eerste instantie nog niet aangedurfd heeft om dit maximaal te benutten met een dikke motor. De Alpine A110 valt in die categorie auto’s. Het lichtgewicht kanon uit Frankrijk heeft in principe de motor uit de nieuwe Mégane RS onder de kap, maar in de A110 levert deze 1.8 slechts 252 pk. Met dank aan dezelfde Mégane RS wisten we al dat er nog wat meer inzat en @casperh sorteerde dan ook al voor op sterkere varianten toen hij losging met de A110 (rijtest).

Een Franse kwaliteitspublicatie met de oer-Franse naam Downshift heeft inmiddels gesproken met een man gehuld in een imperméable en denkt te weten dat er in oktober van dit jaar een hetere versie van de A110 op de markt verschijnt, met naar verluidt 300 pk en 400 Nm.

De sprint van de nul-naar-honderd zou daarmee moeten kunnen lukken in 4,0 seconden (in plaats van 4,5). Puik nieuws voor de puristen: in tegenstelling tot bij sommige andere snelle Renaults kan je volgens de geruchten kiezen voor een handbak. Extra heet nieuws: ook een A110 cabrio zit volgens Downshift in de pijplijn. Il fait chaud?