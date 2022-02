Dit zijn de betrouwbaarste automerken anno 2022

Wat is volgens JD Power het betrouwbaarste automerk anno 2022? Verrassing: het is niet Lexus.

Het blijft een prangende vraag: welke automerk is nu het betrouwbaarst? Gelukkig is er ieder jaar weer JD Power om deze vraag te beantwoorden. Uiteraard gestaafd op gedegen onderzoek. De Amerikanen presenteren nu voor het 33ste jaar op een rij hun ranking met de meest betrouwbare autofabrikanten.

Eerst nog even: hoe steekt zo’n onderzoek van JD Power ook alweer in elkaar? Ze onderzoeken auto’s van drie oud (bouwjaar 2019 dus) en kijken vervolgens naar de hoeveelheid problemen per 100 auto’s. Om deze problemen te achterhalen zijn er 29.487 eigenaren ondervraagd. Dat zijn Amerikaanse eigenaren, want het is een Amerikaans onderzoek.

De afgelopen jaren stond Lexus steevast op nummer één. Althans, bijna steevast. In 2020 werd Lexus even van de troon gestoten door een ander Aziatisch premiummerk: Genesis. Dit jaar ziet de uitslag er echter anders uit: Lexus is teruggezakt naar een zesde plaats. De nieuwe nummer één is niet premium, maar wel Aziatisch. Dit jaar mag Kia met de eer strijken.

De nummer twee is zowaar een Amerikaans merk: Buick. Voor sommigen is dit misschien verrassend, maar Buick doet het al jaren goed in het lijstje van JD Power. Daarna volgt wel weer gewoon een rits Aziatische merken, met achtereenvolgens Hyundai, Genesis, Toyota en Lexus.

De Duitse degelijkheid komt niet echt uit de verf in het onderzoek. Mercedes en BMW zitten in de middenmoot en Audi is zelfs aan de onderkant van de middenmoot te vinden. Porsche komt als beste Duitse merk uit de bus, met een zevende positie. Qua modellen staan ze zelfs op nummer één: de 911 komt (wederom) als betrouwbaarste model uit de bus.

Alle automerken hebben overigens een stuk meer problemen dan vorige jaren. Kia stond bijvoorbeeld vorig jaar op nummer drie met 97 problemen per 100 auto’s, maar staat nu met 145 problemen bovenaan. Dit komt niet omdat alle auto’s op slag onbetrouwbaarder zijn geworden, maar omdat JD Power een ruimere definitie van ‘probleem’ hanteert. Daar vallen bijvoorbeeld ook problemen met infotainment en rijhulpsystemen onder.

Voor de volledigheid hieronder de complete lijst met de betrouwbaarste automerken van 2022 (of eigenlijk 2019 dus):

Kia: 145 Buick: 147 Hyundai: 148 Genesis: 155 Toyota: 158 Lexus: 159 Porsche: 162 Dodge: 166 Cadillac: 168 Chevrolet: 171 Mini: 173 Mazda: 179 Lincoln: 180 Mitsubishi: 183 BMW: 187 Ford: 188 GMC: 192 Mercedes: 195 Jeep: 201 Nissan: 205 Volkswagen: 217 Subaru: 226 Infiniti: 228 Honda: 230 Audi: 232 Jaguar: 233 Chrysler: 240 Acura: 244 Alfa Romeo: 245 Volvo: 256 Ram: 266 Land Rover: 284

Bron: JD Power