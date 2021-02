Dit zijn de meest betrouwbare automerken anno 2021 - Autoblog.nl

Nieuw jaar, nieuw betrouwbaarheidsonderzoek van J.D. Power. Deze keer voor het eerst mét Tesla.

Het is medio februari en dat betekent traditioneel dat het weer tijd is voor een gloednieuw betrouwbaarheidsonderzoek van J.D. Power. Daarmee kunnen we dus kijken wat anno 2021 de stand van zaken is qua betrouwbaarste automerken. Eigenlijk moeten we zeggen: anno 2018, want J.D. Power onderzoekt auto’s van drie jaar oud. Daarnaast gaat het puur om Amerikaanse auto’s. Gelukkig is er genoeg overlap om het lijstje ook voor ons als bewoners van het Europese continent interessant te maken.

Gouden combinatie

Als we het over betrouwbaarheid hebben is ‘Aziatisch’ en ‘premium’ de gouden combinatie. Vorig jaar was het dan ook Hyundai’s luxemerk Genesis dat de toppositie innam. Daar hadden we toen alleen nog geen boodschap aan, want Genesis was niet in Europa leverbaar. Hier is Genesis vooral bekend als bijbelboek en als band, niet zozeer als automerk. Nu is het merk een stuk relevanter geworden, want Genesis komt alsnog naar ons continent.

Lexus

Dit jaar is het echter niet Genesis, maar een ander Aziatisch premiummerk dat de eerste plaats inneemt: Lexus. Nadat ze vorig jaar genoegen moesten nemen met plaats twee staat Lexus nu wederom aan kop, met 81 problemen per 100 auto’s. Porsche is na even teruggezakt te zijn naar de vierde plaats weer terug op nummer twee. Bij de modellen staat Porsche zelfs op nummer één. De Porsche 911 was namelijk het model met de minste problemen.

Kia

Op nummer drie en vier staan de eerste merken die ook voor Jan Modaal interessant zijn: Kia en Toyota. Niet direct verrassend, maar Kia heeft wel een flinke stijging doorgemaakt ten opzichte van 2020. Toen hadden ze even een wat minder jaar met een veertiende positie. Daarmee scoorden ze zelfs onder het gemiddelde.

Usual suspects

Onder aan de lijst treffen we de usual suspects aan: Alfa Romeo, Jaguar en Land Rover. Land Rover scoort met afstand het slechtst. Het aantal problemen zit namelijk op het dubbele van het gemiddelde. Het goede nieuws is dat het gemiddelde lager dan ooit is. Er werden nu namelijk slechts 121 problemen per 100 auto’s geconstateerd, terwijl dat er vorig jaar nog 134 waren.

Tesla

Een interessante toevoeging dit jaar is Tesla. Dit was tot op heden de enige fabrikant die geen medewerking verleende aan het onderzoek. Dat is niet veranderd, maar Tesla heeft nu wel een (onofficiële) ranking gekregen. Bij Tesla waren er 176 problemen per auto en daarom komt het merk aan de onderkant van de lijst terecht, net voor Jaguar. Geen lekkere binnenkomer dus.

De complete lijst ziet er als volgt uit:

Merk Problemen per 100 auto’s 1. Lexus 81 2. Porsche 86 3. Kia 97 4. Toyota 98 5. Buick 100 6. Cadillac 100 7. Hyundai 101 8. Genesis 102 9. Lincoln 106 10. Acura 108 11. BMW 108 12. Chevrolet 115 13. Mitsubishi 116 14. Mazda 121 Gemiddelde 121 15. Mercedes 122 16. Ram 123 17. Dodge 125 18. MINI 125 19. Subaru 125 20. Audi 127 21. Nissan 128 22. Ford 130 23. Infiniti 137 24. Jeep 141 25. GMC 143 26. Volvo 143 27. Honda 145 28. Volkswagen 163 29. Chrysler 166 Tesla (onofficiëel) 176 30. Jaguar 186 31. Alfa Romeo 196 32. Land Rover 244

Bron: J.D. Power