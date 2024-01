Dit zijn de betrouwbaarste auto’s volgens de Consumentenbond

In het lijstje met de betrouwbaarste auto’s zien we usual suspects, maar ook verrassingen.

Ja dames en heren, het moment is eindelijk daar. Het was je misschien niet opgevallen, maar we hadden nog wat te goed van de Consumentenbond: een onderzoek met de meest betrouwbare auto’s. Die verschijnt normaliter jaarlijks in november, maar vorig jaar hebben we niks gekregen. Niet getreurd: de Consumentenbond presenteert nu alsnog hun onderzoek.

Deze keer heeft de Consumentenbond het groter aangepakt, wat misschien verklaart waarom ze wat later waren. In 2022 hadden ze maar 9.000 respondenten, wat niet bijster veel is als je conclusies moet trekken over 129 auto’s. Deze keer hebben ze de handen ineengeslagen met een aantal internationale consumentenbonden en zijn ze zo tot 30.000 respondenten gekomen.

Het betrouwbaarheidsonderzoek van de Consumenten zou nu dus een stukje betrouwbaarder moeten zijn. Er is gekeken naar auto’s met een bouwjaar tussen 2011 en 2023. Daarbij is er gevraagd naar de hoeveelheid mankementen over de hele levensduur. De ernst van de mankementen, de leeftijd van de auto en de kilometerstand wordt meegewogen.

Betrouwbaarste merken

Genoeg inleiding, door naar de resultaten. Te beginnen met de betrouwbaarste merken. De winnaar is geen verrassing: Lexus komt als meest betrouwbare automerk uit de bus, met een score van 9,6. In 2020 stond Lexus ook al op 1, maar in 2021 en 2022 stonden respectievelijk Suzuki en Mitsubishi bovenaan.

De top 10 wordt verder gedomineerd door Aziatische merken. De vreemde eend in de bijt is Smart, die een zesde positie wist te behalen. BMW scoorde het beste van alle Duitse premiummerken (we rijden natuurlijk niet voor niets met de hele redactie in een BMW). Audi en Mercedes zien we pas op de 16e en 17e plaats terug.

Hieronder de hele top 10 met betrouwbaarste merken (wat een top 13 is geworden vanwege de gedeelde tiende plaats):

Lexus (9,6) Suzuki (9,0) Subaru (8,9) Toyota (8,6) Kia (8,5) Smart (8,5) Honda (8,3) Mitsubishi (8,3) Nissan (8,1) BMW (8,0) DS (8,0) Mazda (8,0) Mini (8,0)

Betrouwbaarste modellen

Misschien nog wel interessanter dan de betrouwbaarste merken zijn de betrouwbaarste modellen. Ook hier komt er een Lexus als winnaar uit de bus, namelijk de NX van de vorige generatie. De nummer twee is wel weer een verrassing: daar treffen we de Audi Q2 aan. Die scoort daarmee een stuk hoger dan zijn Volkswagen-broertje, de T-Roc, die op positie 49 eindigde.

De Ford Puma is ook een opvallende, aangezien Ford als merk juist vrij laag scoort. In de lijst met merken deelt Ford een 27ste positie met Volkswagen en Lancia.

De top 10 met betrouwbaarste modellen ziet er als volgt uit:

Lexus NX ’14-’21 (9,9) Audi Q2 ’16-nu (9,5) Ford Puma ’19 -nu (9,5) Honda CR-V ’18-nu (9,5) Nissan Qashqai ’21-nu (9,5) Suzuki Ignis ’17-nu (9,5) Toyota RAV-4 ’18-nu (9,5) Lexus CT200H ’10-’20 (9,4) Mazda CX-30 ’19-nu (9,4) Toyota Corolla ’18-nu (9,4)

Als je betrouwbaarheid belangrijk vindt zijn dit dus de auto’s die je moet hebben. Heb je je eigen auto of merk niet teruggevonden in de top 10? Dan kun je op de website van de Consumentenbond de hele lijst bekijken.