Niet alles is duurder: huurauto voor wintersport goedkoper

Niet alles is duurder geworden in 2024! Een huurauto voor bijvoorbeeld wintersport is zelfs voordeliger.

Je biertje, een pakkie peuken. De boete voor door rood rijden. Het is steen en been klagen in Nederland over het feit dat alles duurder is geworden. Maar is ook écht alles duurder geworden. Nou, nee. Keiharde cijfers liegen niet.

Uit onderzoek van Enterprise blijkt dat het huren van een auto voor de wintersport voordeliger is dit jaar in vergelijking met vorig jaar. Waarom? Er is meer beschikbaarheid van auto’s. Dit zorgt voor een lagere huurprijs.

Huurauto op wintersport

Een auto huren voor de wintersport is niet eens zo gek idee. Je bespaart geld door bijvoorbeeld zomerbanden niet om te ruilen voor winterbanden. En je EV thuislaten scheelt ook in laadkosten als je deze te lang aan de laadpaal laat hangen.

Domweg een huurauto boeken moet je niet doen. Er zijn echt nog wel verschillen. Niet alles is zomaar klakkeloos goedkoper geworden. Zowel in de Franse Alpen als in Noord-Italië is een weekje autohuur in de voorjaarsvakantie (17 t/m 24 februari) even duur als vorig jaar. In Oostenrijk is een ruimte stationwagen in de categorie Skoda Octavia of Volkswagen Passat zo’n 300 euro goedkoper geworden. In Zwitserland is het eveneens zo’n 300 euro goedkoper als je nu een auto huurt op de luchthavens van Genève en Zürich.

De meeste waar voor je geld krijg je volgens het onderzoek in Zuid-Duitsland. Een weekje zo’n ruime station rijden in de omgeving van München kost je ongeveer 400 euro.

Gaat het je echt om de pegels en maakt de auto minder uit dan kun je ook in Nederland voordeliger een auto huren. Een Suzuki Vitara van 17 t/m 24 februari huren kost rond de 350 euro. Vergelijkbare prijzen zijn van toepassing in minder populaire skioorden, zoals Tsjechië en de Pyreneeën. Maar goed, vliegen naar de wintersport of rijden naar de wintersport is natuurlijk wel even iets anders. Zeker als je de hoge potentiële laadkosten in je achterhoofd houdt.

Scandinavië is altijd aan de prijs geweest en dat is nu niet anders. Een auto huren voor deze vakantieperiode is zo’n 500 euro in Zweden tot 1.200 euro boven de poolcirkel in Noorwegen.

Huurauto in de zon

Helemaal geen zin in wintersport en zit je liever in de zon? Dan moet je kiezen voor een vakantie in het zuiden van Europa. In de landen Spanje en Portugal heb je voor ongeveer 200 euro per week een ruime stationwagen. In Kreta en Rhodos scoor je al een SUV voor 150 euro. Dat zijn echt de goedkoopste opties op het gebied van autohuur.

Voor Zuid-Italië of Turkije moet je al gauw denken aan 350 tot 400 euro per week. De Canarische Eilanden, een populaire locatie om in de zon te zitten deze periode, kost het 700 euro om een auto te huren tijdens de krokusvakantie.

Fotocredit: @meijer via Autoblog Spots