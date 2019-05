Deze huurauto heeft precies 608 pk

Dat is precies wat je wil: niet te veel, niet te weinig.

Weinig dingen zijn zo leuk als een huurauto. Althans, de vraag wat de huurauto gaat worden. Als je niet de meest basale budget-optie hebt aangevinkt, kan het vaak van alles zijn. Het komt nog weleens voor dat de auto in de betreffende categorie niet aanwezig is.

Vaak krijg je dan een soortgelijke auto mee of, en dat is het leukste, een compleet andere auto. Zeker in de Verenigde Staten is dat een plezante ervaring, want in plaats van een reguliere middenklasser zit je dan in een Chevrolet Camaro of Ford Mustang! Hoe cool is dat? Nu is zo’n Musclecar in Nederland een bijzonder prijzige exoot, in de VS is het juist een zeer betaalbare auto. Ook om te huren.

Het bekendste voorbeeld van gave huur-Mustangs zijn die van Hertz. Al in de jaren ’60 had Hertz een vloot van speciale Shelby Mustangs GT350-H. Deze auto’s waren voorzien van dusdanig serieuze upgrades dat men de Mustangs met een paar kleine modificaties kon laten meedoen in zogenaamde Semi-Pro raceklassen. Het Hertz Rent-A-Racer project was vooral een geweldige marketingstunt. Aan de Mustangs zelf verdienden ze minder: huren was spotgoedkoop en de verhuurder kreeg de auto’s soms terug met de (later gemonteerde) rolkooi er nog in! Of de Code-K V8 was vervangen door een goedkoper aggregaat.

Tot zover de geschiedenisles. Want er is heet nieuws te melden als het gaat om Mustang huurauto’s. Er is weer een gave variant bijgekomen en ditmaal is het niet eentje van Hertz. Het is het van oorsprong Duitse SIXT Rent A Car dat de handen ineen heeft geslagen met de Amerikanen bij Shelby. Er worden namelijk 20 exemplaren van de Shelby Mustang GT-S aan de vloot toegevoegd.

De Shelby Mustang GT-S is een relatief milde variant, naar Shelby begrippen althans. De 5.0 ‘Coyote‘-V8 is voorzien van een Whipple supercharger, waardoor het vermogen stijg van zo’n 450 pk naar precies 608 pk. Alle 20 Shelby’s zijn voorzien van de automatische tientraps transmissie. De SIXT Mustang Shelby GT-S is verder voorzien van Brembo remmen om beter te kunnen stoppen en een nieuw uitlaatsysteem om die V8 iets beter te kunnen horen. Verder is het onderstel aangepast en heeft de Mustang GT-S dikkere anti-rollbars.

Qua uiterlijk kun je de Shelby Mustang GT-S herkennen aan de typische SIXT-kleuren oranje met zwarte strepen of precies andersom. Verder zijn er diverse badges, een flinke achterspoiler en 20″ lichtmetalen velgen met X-Comp banden. SIXT maakt bekend dat de auto’s na de verhuurperiode verkocht gaan worden. Shelby maakt ons er attent op dat ze daarna terug gebracht kunnen worden naar Shelby Americain in Las Vegas, Nevada om daar verder onder genomen te worden. Huurprijzen zijn nog niet bekend.