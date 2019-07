Officieel: alle Nederlandse prijzen van de nieuwe BMW 1 Serie

Inclusief de prijs van het topmodel, de M135i xDrive met 306 pk.

Vorige week konden we je, met dank aan een man die op B100 leek, al informeren over de prijs van de BMW 1 Serie. Het ging hier om de instapper, de 118i met 140 pk en 220 Nm koppel. Deze hatchback, met een 1.5 liter driecilinder, is er vanaf 33.914 euro en komt met een handgeschakelde versnellingsbak. Dat is geen nieuws. Wel nieuws is wat de andere varianten gaan kosten. Bijvoorbeeld de 1 Serie met een viercilinder benzinemotor, ‘The 1’ met een diesel en hoe zit het met de M135i xDrive?

De BMW 1 Serie is met de marktlancering verkrijgbaar met twee benzinevarianten en drie diesels. De 118i met automaat kost 34.929 euro. Dieselen begint met een 116d handbak, voor 35.458 euro. Dan heb je een 1.5 driepitter met 116 pk en 270 Nm koppel. Dit model met een automaat kost 37.390 euro. Daarna komt de 118d. Een tweeliter viercilinder met 150 pk en 350 Nm koppel voor 39.029 euro. De automaat kost 41.282 euro. Het topmodel onder de diesels is de 120d xDrive. Deze variant heeft standaard een automaat en kost 47.659 euro. Het betreft een 190 pk en 400 Nm koppel sterke motor. Hoe de voorwiel- en vierwielaangedreven 1 Serie stuurt weten we nog niet. Men vreest wellicht voor het oordeel van M135i-orakel genaamd @wouter die spijtig genoeg nog geen kilometer heeft kunnen rijden in de nieuwe hatchback.

M135i xDrive

Dan het absolute topmodel, de M135i xDrive. BMW prijst deze M Performance 1 Serie op 60.766 euro. Onder de kap van deze vierwielaangedreven BMW ligt een 2.0 viercilinder turbomotor met 306 pk en 450 Nm koppel. In vergelijking met de concurrentie is deze 1 Serie scherp geprijsd. De Mercedes-AMG A 35 is er vanaf 67.639 euro en de Audi S3 kost 63.940 euro.