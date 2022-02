8 bijzondere F1 onthullingen in de recente historie

Zelden was een titel zo treffend voor de inhoud van een artikel. Dit zijn 8 bijzondere onthullingen in de recente F1-historie!

Zoals aan het begin van elk jaar kunnen we weer de nodige F1 onthullingen tegemoet zien. Veel teams zullen hun nieuwe auto’s gaan tonen. In de meeste gevallen zijn dit niet de meest bijzondere momenten. Vaak is de F1-auto die geintroduceerd wordt een evolutie van het model van het jaar ervoor. En dan heb je vaak nog geluk, want soms wordt nog de auto van vorig jaar gebruikt met de sponsornamen voor het nieuwe seizoen.

Dit jaar staan er flink wat wijzigingen in het reglement op het programma. Dit betekent dat elke introductie meer dan de moeite waard zal zijn. Maar voordat het zover is, willen we even terugblikken op 8 bijzondere F1 onthullingen uit het recente verleden:

MasterCard Lola

1997

Op zich was de combinatie van Lola, Ford en MasterCard geen vreemde. Lola bouwde al vaak diverse chassis’ voor andere teams. Dus logisch dat ze het ook eens zelf wilden gaan proberen. Er waren grootste plannen met een Melling V10 motor, Alan McNish als coureur en Eric Broadley aan het stuur moest het goed gaan komen. Het was de bedoeling om in 1998 aan de start te verschijnen. Echter, MasterCard (de hoofdsponsor) wilde per se dat ze in 1997 gingen racen. De auto waarmee Lola aan de start verscheen was niet vooruit te fikken.

Al helemaal niet door de coureurs. Ricardo Rosset was zelfs voor een pay driver best langzaam. Sospiri was ietsje minder slecht. Hij won in 1995 het F3000-kampioenschap, maar had daar wel vijf jaar voor nodig. Alsof je na 13 jaar eindelijk Magna Cum Laude afstudeert aan de MAVO. Beide coureurs waren minimaal 11 seconden langzamer dan de pole position tijd en konden zich derhalve niet kwalificeren. Dat was overigens ook meteen het einde voor het team.

BAR 01 Supertec

1999

Een van de meest bijzondere introducties vond plaats in 1999. Weten jullie het nog? Met veel bombarie werd BAR Racing onthuld. Nu gingen ze niet over een nacht ijs. Met Jacques Villeneuve hadden ze een wereldkampioen als coureur en Ricardo Zonta was een veelbelovend talent. Aan geld was er geen gebrek, want er waren twee grote sponsoren: Lucky Strike en 555.

De auto van Jacques was de Lucky Strike auto, die van Zonta de 555. Echter, volgens de reglementen moesten de auto’s identiek zijn. Er werd uiteindelijk een oplossing gevonden door beide liveries aan één kant te zetten. Waarschijnlijk bracht het ongeluk, want het eerste seizoen verliep zeldzaam slecht voor BAR Supertec.

Arrows-Supertec A21

2000

Iets meer op de achtergrond, maar voor ons Nederlanders niet minder interessant. Arrows was namelijk een van de eerste teams die geen gebruik maakte van tabaksponsoring. Of Alcoholische versnaperingen. In plaats daarvan waren er juist veel moderne IT-bedrijven aangetrokken als sponsor, waaronder ook een aantal Nederlandse bedrijven.

De kans dat er Nederlandse coureur kwam rijden voor Arrows was enorm groot. In 1999 was iedereen ervan overtuigd dat het jonge talent Tom Coronel een kans zou gaan krijgen. Uiteindelijk kwam Jos Verstappen als een duvel uit een doosje. Hij reed in 2000 en 2001 twee uitstekende seizoenen waarbij hij zo nu en dan kon verrassen met regenraces en gave inhaalacties.

BMW Williams FW26

2004

Formule 1-auto’s hoeven niet zozeer mooi te zijn, maar moeten wel snel zijn. In het geval van de 2004 auto hoefde Williams zich geen zorgen te maken. De FW26 was lelijk en niet altijd snel. Het meest opvallende bij de F1 onthulling was de enorm grote walrus neus. Voor de coureurs Montoya en Schumacher was het lastig om de ideale afstemming te vinden. In sommige gevallen was de auto erg snel, maar op andere moment was de auto ook niet vooruit te branen. Uiteindelijk werd Scumacher nog tweede op Suzuka en won Montoya de laatste race in Brazilië.

Honda RA107

2007











Een van de meest bijzondere F1 onthullingen in de kapitalstische wereld van de Formule 1 was Honda. Honda ging namelijk vol Barcelona op, eh, Barcelona. De Honda Earth Car kenmerkte zich namelijk door het ontbreken van sponsoring. Net als de shirts van FC Barcelona destijds. Veel succes hadden ze niet. Zowel in 2007 als 2008 werd er sporadisch een puntje gehaald.

Brawn BGP 001

2009

Honda nam vervolgens de boedel over. In 2008 was de financiële crisis te erg en het succes te laag. Honda verkocht het team aan Ross Brawn, dat vervolgens er Brawn GP van maakte. Dankzij de dubbele diffusor en de in blakende vorm verkerende Jenson Button reeg het team de overwinningen aan elkaar vast. Halverwege het seizoen werd het bijna spannend, want de andere teams gingen het ook toepassen. Uiteindelijk won Jenson Button het rijderskampioenschap en Brawn het constructeurskampioenschap. Een jaar later ging het team verder als Mercedes.

Caterham CT05

2014

Deze is een beetje infantiel. Want in sommige gevallen deden de extreem lelijke auto’s in de F1 ons ergens aan denken. Met name de Caterham CT05 was belachelijk. De voorkant leek namelijk wel erg veel op een, eh, fallus. Het grote probleem was de FIA, uiteraard. De auto’s moesten lagere neuzen krijgen in 2014. Aan de andere kant wilden de ontwerpers juist veel lucht onder de auto hebben. Het resultaat waren dit soort vreemde wagens met bijzondere contrapties aan de voorzijde. Vandaar dat de hoofdfoto gek genoeg de achterkant van de CT05 was!

AlphaTauri AT01

2020

Soms kan een auto ook verrassen. In de meeste gevallen is dat vrij lastig voor een team als Toro Rosso. In de meeste gevallen zijn het de Red Bulls die het meeste in de spotlights staan. Maar in 2020 kreeg het team een nieuwe naam (AlphaTauri) én een compleet nieuwe livery.

Het blauw met wit en rode Honda-details maakte het misschien wel de mooiste auto van het veld, zeker met die witte velgen. AlphaTauri is een modemerk van Red Bull. Wat dat betreft zal het ook geen verrassing zijn dat de AlphaTauri tijdens een modeshow zijn debuut maakte. Of voor het debuut werd er een modeshow gehouden. Het is maar hoe je ernaar kijkt.

Meer lezen? Check hier de voorspelling van @jaapiyo voor 2022!