Dit zijn de duurste auto’s die in juli op kenteken zijn gezet

Nog één keer kort terug naar de RDW registraties van juli.

Want lijstjes blijven gewoon leuk. Bijvoorbeeld van de duurste auto’s. En dan hebben we het niet over de bekende foutjes van de RDW, want blijkbaar valt het bij hen niet op dat ze een Kia Niro registreren met een catalogusprijs van €5.444.395. Of een Mini Cooper SE van €4.066.599. Zucht.

De 10 duurste

Op basis van de geregistreerde catalogusprijs, met alle onzin daar uitgefilterd, zijn dit de 10 duurste auto’s die in juli door de RDW op kenteken zijn gezet:

Merk Type Catalogusprijs Jaar Ford GT 894.650 2021 Ferrari Purosangue 705.684 Nieuw Ferrari Purosangue 667.562 2023 Aston Martin V12 Zagato 612.592 2012 Audi A8 L Security 611.751 Nieuw Ferrari SF90 Stradale 607.148 Nieuw Audi R8 GT 575.310 2023 Ferrari Purosangue 561.893 2024 Ferrari 812 GTS 533.274 2022 Ferrari 812 GTS 522.087 2022

De 10 krachtigste EV’s

Volgens de RDW cijfers, die je soms dus met een korreltje zout moet nemen, zijn dit de meest krachtige EV’s die in juli geregistreerd zijn:

Merk Type Aantal auto’s Vermogen in kW (pk) Tesla Model S/X Plaid 8 932 (1.267) Porsche Taycan Turbo S 3 640 (870) Porsche Taycan Turbo 1 590 (802) Maserati GranTurismo Folgore 2 572 (778) Tesla Model S/X 21 504 (658) BMW i7 M70 xDrive 1 485 (659) Mercedes-Benz EQS 53 AMG 1 484 (658) Nio EL7 / EL8 / ET7 40 480 (653) Hyundai Ioniq5 N 1 478 (650) Tesla Model 3 17 461 (628)

Eigenlijk maakt dit overzicht wel duidelijk hoeveel (onnodig?) vermogen er tegenwoordig in redelijk normale auto’s zit.

De 10 krachtigste ICE’s

Foto: Gräper Automotive

Dus toch ook maar even naar de niet-EV’s, die zijn voor velen wat interessanter. Hou bij de hybride auto’s er rekening mee dat de RDW waarden soms niet helemaal het complete beeld weergeven.

Merk Type Aantal auto’s Vermogen in kW (pk) Audi R8 GT 1 588 (799) Ferrari 812 GTS / Superfast 3 585 (795) Ferrari SF90 Stradale 1 574 (780) McLaren 750 S Spider 1 552 (751) Aston Martin DBS Superleggera 2 533 (725) Ferrari F8 Spider 1 530 (720) Ferrari Purosangue 3 529 (719) Aston Martin DBX707 1 520 (707) Aston Martin V12 Vantage Roadster 1 515 (700) Ferrari GTC4Lusso 1 507 (689)

