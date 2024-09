Deze moderne AMG met 421 pk zie je nooit rijden

Origineel voor de dag komen in een moderne Mercedes-AMG? Dat kan.

Hoe origineel ben je nog met een AMG? Ja, een oude E63 Estate is helemaal de chef. Of een R63. Zie je ook nooit. Echter van de moderne generaties zie je ze geregeld rijden. Spendeer een middagje op de Coolsingel in het weekend en het aantal C63’s of A45’s vliegen je om de oren.

Als je fan bent van Mercedes-AMG en je wilt een beetje originaliteit moet je verder kijken dan die gebruikelijke modellen. Het gamma van het merk uit Affalterbach is divers, waardoor er ook minder populaire modellen zijn. Je moet het misschien elke keer uitleggen aan je matties, maar hey. Je hebt wel wat anders.

Dat brengt ons vandaag bij deze Mercedes-AMG GLA 45 S occasion. De GLA van de tweede generatie, de H247. De eerste generatie GLA 45 AMG (X156) deed het nog wel aardig en zie je af en toe rijden. Ik moet echter nog de eerste H247 AMG tegen het lijf lopen. Jij ook? In 2023 kreeg dit model een facelift. Van de H247 AMG staan er slechts 27 op Nederlands kenteken, das niet veel voor een gepeperde GLA.

Het aanbod op Marktplaats laat zien dat er inderdaad weinig vlees in de kuip zit. Slechts 5 exemplaren staan op het moment van schrijven te koop. De jaartallen en kilometrages lopen uiteen, we halen deze panda uit het aanbod. Een wit exemplaar met zwart details en rode remklauwen. Dat laatste moet je natuurlijk meteen laten overspuiten, ziet er niet uit.

Dit exemplaar

Dit is een performance model, met de vinnetjes aan de voorzijde en de achterspoiler. De GLA deelt het platform met de A-klasse, dat is ook wel duidelijk te zien. Het is een hogere A voor die praktischere instap, goed ook voor het overzicht op diezelfde Coolsingel.

De GLA 45 occasion komt uit 2023 en heeft 17.377 kilometer gelopen. Nu komen we erachter waarom je ze zo weinig ziet rijden. Die prijs. Je mag de Mercedes-Benz GLA AMG 45 S 4MATIC+ (hapt naar adem) meenemen voor 79.400 euro. Dat zijn serieuze knaken voor zo’n crossover met een tweeliter viercilinder benzinemotor. Ja, met 421, maar toch.

Zeker bij een gebruikte auto kan je voorstellen dat de Mercedes-AMG fans opteren voor de oudere C63 met 4.0 liter biturbo V8. Ouder en meer kilometers, maar ook veel meer karakter. Originaliteit heeft een prijs, zullen we maar zeggen.