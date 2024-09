Deze gloednieuwe EV’s verschenen voor het eerst op Nederlands kenteken

In juli zagen we verschillende nieuwe EV modellen op gele platen verschijnen.

De ‘r’ is alweer in de maand, maar we kijken nog even kort naar de RDW registraties van de maand juli. Daar zagen we namelijk verschillende nieuwe EV modellen verschijnen. Hierbij een korte blik.

Audi Q6

Foto: Century Groningen

De Macan van Audi (https://www.autoblog.nl/nieuws/porsche-macan-van-audi-nu-12-mille-goedkoper-6931969) rijdt ondertussen vrolijk rond op onze wegen. In juli werden de eerste 63 exemplaren geregistreerd, waarvan zelfs 4 van de SQ6.

Het gaat daarbij zeker niet om de instapmodellen die vanaf € 69.950 beschikbaar zouden moeten zijn. Het zijn allemaal Quattro’s, waarbij de goedkoopste een geregistreerde prijs van € 85.000 heeft. De SQ6 zit daar nog ruim boven, de vier geregistreerde auto’s zitten net boven de € 110.000.

Lexus RZ300e

Van de instapper van de Lexus RZ zijn in juli de eerste vijf exemplaren geregistreerd. Van de RZ450e, de uitvoering waarmee men begonnen is, stonden op 1 augustus al 135 stuks op gele platen.

MG Cyberster

Bij een sportieve elektrische tweezitter denk je misschien aan de nieuwe Tesla Roadster. Lang geleden aangekondigd, maar we moeten er nog lang op wachten. MG doet het anders, de eerste Cyberster is al op Nederland kenteken verschenen. Een leuke roadster met 315 pk en een geregistreerde prijs van € 79.167. Dat klinkt niet verkeerd!

Nio EL8

Groot, groter, grootst. De Nio EL8 is inderdaad erg groot. Ruim 5 meter lang en 219 cm breed. Vergeet bij wegwerkzaamheden de linkerbaan maar en sluit gewoon achter de vrachtwagens aan. Toch is de grootte, en daarmee ook plek voor zes inzittenden, voor verschillende kopers best interessant. In ieder geval drie mensen zullen het daar mee eens zijn, zij hebben in juli immers hun (letterlijk) groene EL8 in ontvangst mogen nemen. In alle gevallen gaat het om de 100 kWh Executive uitvoering, met een prijs van ongeveer €112.000.

Polestar 4

Na 1, 2 en 3 komt inderdaad 4. Toch wel makkelijk, die benamingen. Hoewel de Polestar 1 en 2 ondertussen redelijk oud zijn, is de Polestar 3 pas voor het eerst in juni 2024 op Nederlands kenteken verschenen. De Polestar 4 volgt dus erg snel, in juli zijn de eerste 9 exemplaren op kenteken gezet.

Xpeng G6

Nog eentje dan: de Xpeng G6. Volgens sommigen een beter deal dan de Tesla Model Y. Aan de prijs zal het waarschijnlijk niet liggen, want de 33 exemplaren die in juli op kenteken zijn gezet hebben een gemiddelde catalogusprijs van €47.647.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

