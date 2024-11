Dit zijn de EV’s met de hoogste kilometerstand op Marktplaats

Welke tweedehands EV’s die momenteel te koop staan hebben de hoogste kilometerstand?

Laten we wel wezen: als je een echte kilometervreter bent koop je waarschijnlijk geen EV. Dan koop je nog gewoon een ouderwetse diesel, of eventueel een benzineauto. Toch zijn er wel degelijk EV’s waar veel kilometers mee gemaakt zijn. Wij hebben eens even op Marktplaats gekeken welke elektrische occasions de hoogste kilometerstand hebben.

Voordat we naar de occasions gaan nog even een kleine voetnoot: om te voorkomen dat het een eentonig lijstje wordt met alleen maar Tesla Model S’en, beperken we ons tot één occasion per model.

2018 – 281.968 km – €19.950

Jaguar is het spoor hopeloos bijster geraakt, maar in 2018 stonden de zaken er nog heel anders voor. Met de I-Pace waren ze keurig op tijd. Omdat deze auto voor EV-begrippen al relatief lang op de markt is kun je ook exemplaren vinden met hogere kilometerstanden. Deze fraaie blauwe I-Pace bijvoorbeeld, met dik 280.000 km op de teller.

2019 – 295.276 km – €14.300

Deze Model 3 is een auto zoals er ontelbare rondrijden in Nederland. Het enige wat opvalt is de kilometerstand van bijna drie ton. Mocht je benieuwd zijn hoe de accu er aan toe is: de verkoper is zo aardig om de State of Health te vermelden. De batterij heeft na een kleine 300.000 km nog 86% van zijn capaciteit.

2018 – 316.000 km – €28.000

EV’s met meer dan 3 ton op de klok zijn dun gezaaid op Marktplaats, maar ze zijn er wel. Deze Model X heeft een indrukwekkende 316.000 km gelopen, en daarvoor waren slechts twee eigenaren nodig. De laatste eigenaar was in ieder geval niet bang om lange ritten te maken met deze EV, want de foto’s zijn duidelijk niet in Nederland gemaakt.

2017 – 377.292 km – €7.500

Bij deze kekke Hyundai IONIQ is er een duidelijke verklaring voor de hoge kilometerstand: deze auto heeft dienstgedaan als taxi. Met een prijskaartje van 7,5 mille is dit met afstand de goedkoopste auto uit dit lijstje. De auto heeft momenteel nog een blauw kenteken, dus je zult nog wel even een normaal kenteken moeten regelen.

2014 – 524.819 km – €19.950

De Model S staat het vaakst met hoge kilometerstanden te koop, maar dit zilvergrijze exemplaar spant absoluut de kroon. De auto heeft er 10 jaar de tijd voor gehad, maar 524.000 kilometer is een zeer respectabele kilometerstand voor een EV. De vraagprijs van 20 mille valt niet mee, maar je hebt wél gratis laden.