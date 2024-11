Gelekt: nóg een Jaguar die geschrapt is

Dit is de Jaguar J-Pace die er nooit gekomen is.

Jaguar zit nu zonder nieuwe modellen en dat komt omdat ze de laatste jaren vooral veel tijd hebben geïnvesteerd in mislukte modellen. Eerder deze week doken er opeens beelden op van de geschrapte Jaguar XJ-opvolger. En nu krijgen we nóg een model te zien wat het niet gehaald heeft.

Het gaat hier om de Jaguar ‘J-Pace’, die naar verluidt drie jaar geleden al geschrapt is. Er waren destijds wel geruchten over dit model, maar beeld hadden we nog nooit gezien. Tot nu: na de XJ is nu ook de J-Pace gelekt.

De auto op de plaatjes is niet helemaal compleet, maar toch is duidelijk de Ian Callum-designtaal te herkennen. De auto vertoont veel overeenkomsten met de E-Pace, maar oogt een stuk groter. Sterker nog: de auto ís een stuk groter, want deze J-Pace moest de grootste SUV van Jaguar worden. De auto zou op hetzelfde platform komen te staan als de Range Rover.

Naast de buitenkant is ook de binnenkant van de Jaguar J-Pace gelekt. Veel verrassingen zien we hier niet, want het interieur lijkt sprekend op dat van de F-Pace facelift en de laatste generatie XF. Met de houtafwerking en het beige leer voelt het wel als een vertrouwd Jaguar interieur.

Het lijkt erop dat deze J-Pace – net als de nieuwe XJ – in een vrij laat stadium geschrapt is. Op het laatste moment zag Jaguar er toch geen brood meer in. Terwijl een grote SUV wel degelijk goed kan verkopen, zoals Land Rover bewijst. Maar dat is misschien juist het probleem: iedereen zou waarschijnlijk toch een Range Rover verkiezen boven de J-Pace.

De XJ en J-Pace kwamen er dus NIET, wat er wel gaat komen is een elektrische vierdeurs GT, zoals Jaguar het zelf noemt. Die wordt 2 december onthuld als concept car. In de aanloop naar deze onthulling toonde Jaguar gisteren ook alvast een nieuw logo.

Via: Autocar