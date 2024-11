Ford zet productie EV’s op lager pitje, schrapt 4.000 banen

Het is niet zo’n drama als bij Volkswagen, maar ook Ford moet flink wat banen schrappen.

Volkswagen is niet het enige merk dat genoodzaakt is het mes te zetten in het personeelsbestand. Eerder deze maand maakte Nissan bekend 9.000 banen te schrappen en nu is er ook slecht nieuws voor medewerkers van Ford.

Zoals collega Ruben vorige week al kon melden moet Ford maatregelen nemen vanwege de tegenvallende verkoop van EV’s. Daarom gaan ze de productie van de Explorer EV en de kersverse Capri (waarvan we zojuist de rijtest gepubliceerd hebben) op een lager pitje zetten.

Het is nu ook duidelijk welke gevolgen dit gaat hebben op het personeel van Ford. Het merk gaat in totaal 4.000 banen schrappen in Europa. Dat komt neer op zo’n 14% van het Europese personeelsbestand. De 4.000 medewerkers zullen tussen nu en 2027 voor hun diensten bedankt worden.

De meeste banen zullen geschrapt worden in Duitsland, namelijk 2.900. Daar worden ook de Explorer EV en de Capri gebouwd, in de fabriek in Keulen. Ford heeft recent nog zo’n 2 miljard euro in deze fabriek gepompt, om deze geschikt te maken voor de bouw van EV’s. Deze investeringen lijken zich dus niet helemaal terug te verdienen.

Het is overigens niet allemaal de schuld van EV’s: het marktaandeel van Ford in Europa zakt al jaren weg. Het marktaandeel is nu nog maar 3,3%, waar dat in 2016 nog het dubbele was. Dat Ford hun meest succesvolle model – de Fiesta – geschrapt heeft helpt natuurlijk ook niet mee.

Bron: Autonews Europe