Goedkoopste BMW Z4 van Marktplaats is Duitse degelijkheid ‘met wat werk’

Uw trouwe verslaggever is op zoek naar een voordelige BMW E85 Z4 voor korte of lange termijn. Dus dan kijk je uiteraard ook op Marktplaats!

Het is tijd voor wat uitbreiding dan wel vervanging in het wagenpark van uw trouwe verslaggever. De afgelopen jaren heb ik behoorlijk veel gereden met de trouwe 944, die mij slechts drie keer heeft gefaald. Of eigenlijk heb ik de auto twee keer gefaald, door niet fatsoenlijk te tanken terwijl de benzinemeter nogal grillig is. Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, maar een dino dus wel. Een keer ging de koppeling kaduuk bij 170 op de Bahn. Voor de rest is de 44er een (verrassend) trouwe metgezel. Maar de auto verdient eigenlijk wat meer rust.

Zodoende heb ik eindelijk de Dreizwanziger weer uit de mottenballen getrokken. Komende week krijgt deze weer een nieuwe APK. Maar ik ben eigenlijk nog op zoek naar een leuke daily in plaats van of naast de andere twee Duitsers. Iets wat een beetje voordelig is, niet gaar, maar ook niet zo fraai dat je bang bent voor kilometers en parkeergarages. En iets wat natuurlijk premium RWD heeft. Enter stage right: de eerste generatie Z4.

Inmiddels heb ik er al twee bekeken en eentje proefgereden. Maar de eerste was knaak en de tweede ook nét niet de winnaar. Dus dan maar eens verder kijken op Marktplaats. Daar staan ook een paar op papier leuke bakken. Er is ook altijd een goedkoopste, die je niet per se wil hebben, maar die wel een beetje de marktwaarde afkadert. In dit geval is dit een zwart exemplaar. Zowaar uitgerust met een heuse hardtop, wat redelijk zeldzaam is.

Het is er eentje uit 2003 met iets meer dan twee ton op de klok. De 2.5 kan dus nog wel een tonnetje door. De lak oogt niet briljant, maar ook niet extreem knaak voor een ongetraind oog. Hetzelfde geldt voor het interieur. Het kan beter, maar ook veel slechter. Een voordeel is dat deze Z4 zowaar is uitgerust met de hardtop, oftewel Stahlhelm. Dat ding kost je toch snel 1-1,5K als je ‘m los moet kopen. En dan moet je nog hopen dat je ‘m in juiste kleur kan vinden.

Dit voordeel verbergt echter ook een nadeel. De BMW heeft namelijk een probleempje met zijn leeftijd en krijgt de softtop niet meer omhoog. Kan gebeuren. Vooral omdat de hydraulische pomp voor het dak door wat stiekem gewoon een ontwerpfout is vaak onder water staat. Sommigen verplaatsen ‘m daarom naar de koffer.

Hiernaast meldt de verkoper dat de afdichting van de gehele auto worden nagekeken op kieren in verband met risico op lekken. Verder is de afstandsbediening van de sleutel defect, evenals de centrale deurvergrendeling. Enfin, het staat er maar eerlijk bij. De auto heeft wel een APK en is technisch verder in orde aldus de aanbieder. Heeft dus wat liefde nodig, bovenop de vraagprijs van 5.000 Euro. Ik ga zelf even verder kijken. Maar koop dan?