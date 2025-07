Ze zeggen het echt. Dat helemaal niemand een handbak wil

Vraag de gemiddelde petrolhead waar hun favoriete auto aan moet voldoen en de kans is groot dat hij zegt: Minimaal 6 cilinders, meer dan 300 pk, achterwielaandrijving en handbak. Toch een beetje het recept voor fun in de auto, vinden wij.

Maar toch zijn er mensen die beweren dat niemand een handbak wil. En dat zijn niet de minste mensen, de topman van Hyundai zegt het. En om het nog erger te maken, hij zegt ook dat niemand een ouderwetse verbrandingsmotor wil. En dan weet je wat er gebeurt. Niemand krijgt een handbak. En op den duur een verbrandingsmotor.

Echt helemaal niemand wil een handbak

We hebben het in dit geval over Tyrone Johnson. Hij is het hoofd van Hyundai Motor Europe Technical Centre. Hij is geen groentje, inmiddels heeft hij 40 jaar ervaring bij Ford, Jaguar en het WR. Hij verdedigt de toekomst van performance-auto’s, maar dan wel in hybride en elektrische vorm.

Volgens hem bieden EV’s een beter rijplezier dan verbrandingsmotoren, en hij begrijpt niet waarom sommigen beweren dat de sportauto uitsterft. Een EV is volgens hem namelijk op alle fronten beter. Handbak of geen handbak.

Neem de Hyundai Ioniq 5 N. Die heeft volgens hem alles wat een moderne sportwagen moet hebben. Power, je kunt er mee schakelen en hij maakt geluid. Alles wat een ouderwetse auto ook kan, alleen kan deze het beter. Zegt hij.

Bovendien kun je tegenwoordig ook puike prestaties halen uit een elektrische people carrier, zoals de Kia EV9. In GT trim is dat ding sneller dan een doorsnee Ferrari, aldus meneer Johnson. En dan kost het ook nog eens minder. En oh ja, omdat hij geen handbak heeft, zit je in de file ook niet met dat gedoe met koppelen enzo. Scheelt spierpijn in de kuiten.

Johnson is dan ook duidelijk; van zijn merk hoef je nooit meer een sportwagen met handbak te verwachten. En over een tijdje zelfs geen sportwagen waar benzine in moet, alles wordt elektrisch.

Da’s natuurlijk meneer Johnsons goed recht. Maar ik waag alleen te betwijfelen dat echt helemaal niemand meer een handbak wil. Dat klopt niet. Hoezo? Omdat ik zelf bijvoorbeeld wél een handbak zou willen in mijn fun-auto. En als niemand een handbak wil, waarom bied je dan een digitale versie aan in die Ioniq 5N? Nou?

Ik bedoel maar.