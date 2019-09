Wordt dit de Porsche Taycan?

Het lijkt er wel veel op.

Het heeft even geduurd, maar de ‘Tesla-killer’ van Porsche komt er dan nu toch echt aan. Natuurlijk is het van de zotte dat het zo enorm lang duurt voordat de auto er is, zou je zeggen. De onthulling van de specificaties was meer dan een jaar geleden.

Dan rekenenen we niet eens de Mission-E concept mee, die een duidelijk beeld moest geven voor een concurrent voor de Model S van Tesla. De reden is tweeledig, waarschijnlijk. Aan de ene kant wil Porsche zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen. Het is nieuwe techniek en dan wil je niet niet te maken hebben met allerlei kinderziektes.

Dan is er misschien nog wel belangrijkere reden en dat is de gemiddelde CO2-uitstoot die fabrikanten moeten uitstoten. Die wordt weer een stukje scherper gesteld volgend jaar. Dit jaar is een EV niet direct nodig, maar volgend jaar hebben ze de verkopen juist wel nodig. Weet je meteen waarom volgend jaar er zo veel elektrische auto’s bijkomen.

Terug naar de Taycan. Porsche is al voorzichtig wat aan het lekken. Zo hebben we al kunnen kijken naar het interieur van de auto. Tevens is er al een ronderecord op de Nürburgring Nordschleife gereden. De onthulling is volgende week op de IAA, maar wellicht dat je nu al wilt weten hoe de auto eruit ziet. Welnu, dit zou het kunnen zijn. Een lid van het Taycan-forum is lekker creatief geweest en paste alle kleuren van het Porsche gamma toe op de Taycan.

Het resultaat is vooral heel erg Porsche. In grote lijnen is het natuurlijk wel te voorspellen. Denk de camouflage weg en je komt een heel eind. Toch geven de foto’s een goed beeld van de auto.