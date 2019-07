Wie verloor er vandaag zijn zitje in de Formule 1?

Even koppen snellen.

Het was er weer eentje vandaag hoor. Wat een race, wat een race (verslag). Het snorefest in Frankrijk lijkt alweer zes jaar geleden na het spektakelstuk van vanmiddag. Eens te meer bleek dat regen de grote equaliser is in de autosport. Opeens is de kwaliteit van het materiaal onder de bips van de coureurs iets minder belangrijk dan die (bips van) de coureurs zelf. Op gevoel moet je je zo snel mogelijk een weg banen over het circuit zonder daarbij een foutje te maken. Dat lijkt soms net koorddansen, zeker als er een glibberig dragstripje naast de baan ligt.

Het is opportunistisch om een coureur af te schrijven na zo’n foutje. Vandaag zouden we dan bovendien bijna iedereen kunnen ontslaan. Ook winnaar Max spinde, evenals Stroll en Sainz die uiteindelijk toch nog knap vierde en vijfde werden. Je moet een beetje mazzel hebben dat je de foutjes die je maakt overleeft en er niet teveel tijd mee verliest. Vijf coureurs hadden die mazzel niet en kwamen niet aan de finish door eigen fouten. Hamilton kwam wel aan de meet, maar als elfde vlak voor de Williamsen. Dus hebben we zes kandidaten met hun hoofd in de guillotine. Als lid van de pers heb ik het mes al geslepen. Welke kop gaat meest waarschijnlijk rollen? Een bloemlezing.

Kandidaat 1: Sergio Perez

Sergio opende het bal der crashers vandaag. Hij ging te hard op het gas en veroorzaakte de eerste safetycar van de dag (na die opwarmrondjes voor de start althans). Dat was natuurlijk knullig voor de Mexicaan, die zoals we gisteren schreven normaal gesproken dit soort tumultueuze races juist aangrijpt om buitengewone prestaties neer te zetten. Daar teamgenoot Stroll vierde werd, zal Sergio zich voor de kop slaan vanavond. Maar, tot op heden presteert Sergio gewoon weer goed dit jaar, in een matige bolide. Gisteren haalde hij bijvoorbeeld buitengewoon knap Q3. Als de Mexicaan wil blijven, dan achten wij zijn positie voorlopig safe.

Voorspelling: mag jaar afmaken, daarna ontslagkans 13%

Kandidaat 2: Charles Leclerc

Net toen het leek alsof Leclerc de leiding in de wedstrijd kon pakken, stond hij net als in de kwalificatie van Bakoe opeens in de boarding. Inmiddels moeten we concluderen dat Charles toch wat last heeft van groeipijn bij Ferrari, ondanks dat hij ‘voorzichtig gebracht’ is. Met de reuk van de overwinning in de Monegaskische neus maakt LEC nu al een paar keer fouten. Hij heeft eigenlijk mazzel dat teamgenoot Vettel dat ook doet en het van hem nog minder geaccepteerd wordt. Maar Charles heeft wel getoond dat de rauwe snelheid aanwezig is. Vermoedelijk zal Ferrari hem dus wel aanhouden. Charles’ ambitie om intern de nummer 1 te worden bij Ferrari, die kan wel weer even in de ijskast.

Voorspelling: mag jaar afmaken, daarna ontslagkans 4%

Kandidaat 3: Lewis Hamilton

Blasfemie om deze kampioen in dit lijstje te zetten? Oké, tuurlijk gaat Mercedes Hamilton niet ontslaan. Maar vandaag was wel een harde herinnering dat Lewis niet onfeilbaar is, zoals ook in het verleden al bleek toen hij niet veruit de beste auto van het veld had. Het slippertje kan de beste overkomen, maar daarna leek Lil’ Lewis ook weer de bokkenpruik op te hebben. Hij pakte een tijdstraf voor het onjuist binnenrijden van de pits (beetje nonsens gegeven de situatie) en reed daarna te traag achter de safetycar. Vervolgens klaagde hij over zijn banden en had hij nog net genoeg motivatie om de Williamsen in te halen. De tegen elkaar aanrijdende Hazen bleven LH44 voor. De auto mag dan wat schade gehad hebben, maar eerder kon Hamilton er nog wel gewoon Hulkenberg mee inhalen. Kortom, het was niet best wat de Brit vandaag liet zien. Maar Toto houdt vast nog van ‘m.

Voorspelling: mag jaar afmaken, daarna ontslagkans 0%

Kandidaat 4: Nico Hulkenberg

Ja nu komen we dan toch in de gevarenzone. Nico heeft, zo gaf hij zelf aan voor de Grand Prix, nog geen contract op zak voor volgend jaar. Hoewel de Duitser dit weekend sneller was in de kwalificatie dan teammaat Ricciardo, wast de Ozzie hem toch een klein beetje de oren dit seizoen. Als je dat koppelt aan het feit dat Renault flirt met voormalig testrijder Esteban Ocon, weet je dat Nico wel een goed resultaat had kunnen gebruiken dit weekend. Op een dag dat Ricciardo uitviel met een kapotte motor, leek het er ook lang op alsof dat ging gebeuren. Sterker nog, Nico was misschien wel op pad naar zijn eerste podium in de F1. Maar toen was het in één ogenblik allemaal voorbij. Het kan best eens een extreem zure uitvalbeurt blijken voor de sympathieke oosterbuur.

Voorspelling: mag jaar afmaken, daarna ontslagkans 40%

Kandidaat 5: Valtteri Bottas

Gedwee reed Valtteri in de beginfase van de race weer achter Lewis aan. De grootste moeite had hij later om voorbij Hulkenberg en Stroll te komen. Nee, spectaculair was het allemaal weer niet wat Valtteri liet zien. Maar deze aanpak leek zijn vruchten af te werpen aan het eind van de race, toen VB77 toch in de buurt van het podium zat. Echter, het ging alsnog mis. BOT verloor de auto en belandde in de muur. Toto Wolff uitte zijn frustratie door met gebalde vuisten op tafel te slaan. BOT was vandaag én traag én hij crashte. Werd op het moment dat Toto’s vuisten de tafel raakten de beslissing genomen het contract van Valtteri niet te verlengen?

Voorspelling: mag jaar afmaken, wordt daarna ontslagen

Kandidaat 6: Pierre Gasly

Het is sneu, maar het is over voor de Fransman. De goede race in Silverstone kreeg allerminst een vervolg in Duitsland. Gisteren kwam Gasly nog wel in de buurt van Verstappen (voordat zijn beste tijd werd afgenomen), maar PG10 moet duidelijk over zijn limiet rijden om dat te bereiken. Vrijdag schreef hij zijn RB15 al af in een long run simulatie en in de race was het wederom huilen met de pet op. Gasly heeft het vertrouwen niet in de RB15 en dan ben je kansloos in de regen. De hele race zwom GAS rond de tiende positie rond, ook toen er nog maar iets meer dan tien coureurs in de race zaten. Hij werd onder andere om de oren gereden door beide Toro Rosso coureurs. In een ultieme poging om daar toch nog wat aan te doen, reed Pierre zijn voorvleugel stuk op de Toro Rosso van Albon. Die laatste mag je best een deel van de schuld geven, maar het maakt geen verschil. De vergelijking met Max was ook daarvoor al veel te pijnlijk.

Voorspelling: wordt na Hongarije vervangen door Kvyat of Albon