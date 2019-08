Officieel: Esteban Ocon naar Renault, naast Ricciardo

Het gaat lekker met al die Formule 1-gerelateerde aankondigingen.

En ineens heeft het fabrieksteam van Renault een van de heetste rijdersduo’s van 2020. De Franse equipe heeft zojuist bekendgemaakt dat Esteban Ocon volgend jaar zoals verwacht plaatsneemt in het team naast Daniel Ricciardo.

Volgens het Franse Formule 1-team heeft Ocon een meerjarige deal in de zak, maar om hoeveel seizoen het precies gaat, dat wil de formatie vooralsnog niet mededelen. Naar verluidt zijn het er twee. Hoe dan ook: met deze zet kan hij voorlopig een stoel bij Mercedes wel vergeten.

Esteban Ocon is dit seizoen reserverijder bij de renstal van de autofabrikant uit Stuttgart, maar heeft hier vooral aan de zijlijn gestaan. Ocon had uiteraard zijn zinnen gezet op een contract bij de regerend wereldkampioenen, maar die hadden klaarblijkelijk nog geen trek in de komst van hun pupil. Hierom is hij maar geparkeerd bij Renault, waar hij het team de komende jaren zal proberen te helpen de aansluiting te vinden met de top.

Eerder vandaag kwam overigens het bericht binnen dat Mercedes komend seizoen verder gaat met Valtteri Bottas. De Fin mag het voor tenminste nog een jaar proberen bij zijn huidige werkgever.

De komst van Esteban Ocon betekent het vertrek van Nico Hulkenberg. De 32-jarige Duitser, die inmiddels bezig is aan zijn negende seizoen in de Formule 1, werd destijds door Renault aangetrokken om de weg naar boven te vinden, maar moet nu zijn heil gaan zoeken bij een ander team. Vermoedelijk komt hij terecht bij het Formule 1-team van Haas, alwaar hij Romain Grosjean zal vervangen.