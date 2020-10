Dit zijn de leukste 4WD hot hatches van Marktplaats - Autoblog.nl

Met vierwielaandrijving kun je vier seizoenen fun beleven aan je hot hatch.

Het duurde even, maar het nu heeft toch echt het najaar zijn intrede weer gedaan. De herfst en de daaropvolgende winter zijn niet de ideale seizoenen om los te gaan met een potente auto. Het scheelt wel een hoop als je vierwielaandrijving hebt. Daarom kijken we vandaag naar de leukste vierwielaangedreven hot hatches van Marktplaats.

Binnenkort komt er weer een gloednieuwe hot hatch met vierwielaandrijving: de Golf 8 R. Zover is het alleen nog niet, maar gelukkig is er al genoeg keus als het om hot hatches met vierwielaandrijving gaat. Uiteraard zijn voorwielaangedreven hot hatches altijd beter vertegenwoordigd geweest, maar door de jaren heen zijn er ook altijd leuke vierwielaandrijvers geweest. Bij deze een kleine greep uit het aanbod op Marktplaats.

Volkswagen Golf IV R32

We trappen dit lijstje af met een voorvader van de Golf R: de Golf R32. De laatste twee cijfers stonden voor de cilinderinhoud. Als je als merk geeft om continuïteit in de je naamgeving is dat niet zo’n slimme zet. Zo’n aanduiding wordt namelijk geheid achterhaald. Dat gebeurde ook bij het R32-label, want na twee generaties was de cilinderinhoud geen 3.2 meer, maar 2.0.

Dat maakt de Golf R32 extra speciaal, want deze heeft gewoon een dikke V6. Zoiets is nu ondenkbaar in een Golf. De Golf V R32 was nauwelijks sneller (en naar het schijnt ook nauwelijks leuker) dan de Golf IV R32. Daarom kiezen we hier voor de Golf IV. Het enige blauwe exemplaar op Marktplaats is helaas al gereserveerd, dus daarom lichten we dit zwarte exemplaar uit. Een sleeper kun je het desondanks niet noemen met het dikke bumperwerk, de opvallende velgen en de blauwe remklauwen. Dit exemplaar heeft een ‘sportief pookje’ en er staat zo’n 170.000 km op de teller. De vraagprijs is €17.450. De strepen die je op de zijkant ziet zijn trouwens geen krassen, maar reflecties. Daar hoef je hem dus niet om te laten staan.

Audi S3

In een lijstje over vierwielaandrijving mag quattro natuurlijk niet ontbreken. We hadden natuurlijk de RS3 met zijn heerlijke vijfcilinder kunnen kiezen, maar de S3 heeft ook al een hoop te bieden. De laatste generatie heeft maar liefst 300 pk. Net zoveel als de laatste Golf R dus.

De Golf R32 was niet heel spannend uitgevoerd, deze Audi S3 is dat wel. Dit exemplaar is namelijk uitgevoerd in een groene Audi Individual-kleur. Volgens de advertentie gaat het om dezelfde kleur groen als de Porsche 911 GT3 RS. De auto is verder geïndividualiseerd met een schroefset en HRE-velgen. De nieuwprijs was destijds € 65.634. Inmiddels staat er bijna een ton op de klok en mag deze giftige Audii weg voor €36.950.

Mercedes-AMG A 45 S Edition 1

Vierwielaandrijving is nog altijd het handelsmerk van Audi, maar Audi is niet langer meer uniek met hun quattro-systeem. BMW M en Mercedes-AMG gebruiken inmiddels ook volop vierwielaandrijving op hun modellen. Ook de kleinste AMG, de A 45, is standaard uitgevoerd als 4Matic.

De meeste hot hatches vallen in de categorie ‘betaalbare droomauto’, maar dat geldt niet voor deze AMG. Wat je hier ziet is namelijk de duurste hot hatch van Marktplaats, met een prijskaartje van bijna een ton. Om precies te zijn kost de auto €98.450. Het gaat hier uiteraard om een splinternieuwe auto, maar alsnog is het een enorme smak geld voor een C-segment auto.

De Mercedes-AMG A 45 Edition 1 is dan wel de koning van het C-segment. Deze A-klasse beschikt namelijk maar liefst over 421 pk. Even voor de goede orde: dat is meer dan de Ferrari 360 Modena destijds had. De A 45 sprint in 3,9 seconden van 0 tot 100 km/u. Omdat het een Edition 1 betreft is het allesbehalve een sleeper, met een grote spoiler en knalgele striping.

Lancia Delta Integrale

De term hot hatch is niet nieuw: dit begrip deed al in de jaren ’80 zijn intrede. Toen waren er ook al genoeg auto’s waar dit begrip op van toepassing was, inclusief vierwielaangedreven hot hatches. Er was namelijk een bepaalde regel dat rallyauto’s een straatequivalent moesten hebben.

Dit resulteerde in auto’s als de Lancia Delta Integrale. Omdat de term hot hatch toen ook al bestond, hoeven we niet te spreken van een hot hatch avant-la-lettre. De prijzen van zo’n Delta Integrale kunnen behoorlijk de pan uitrijzen, maar dit exemplaar valt nog mee. Deze Delta komt namelijk uit 1988. Het zijn vooral de latere Evoluziones die écht duur worden.

Een koopje is het ook weer niet want dit exemplaar kost nog €23.990. Dan heb je wel een van de coolste hot hatches ooit gebouwd. Dit witte exemplaar laat ook mooi zijn rallygenen zien met de rallylampen en de Martini-striping. De auto komt oorspronkelijk uit Frankrijk en heeft er 166.480 km op zitten. Helaas heeft deze Delta nog wel de kentekenplaten van zijn land van herkomst erop zitten. Je moet trouwens niet teveel op de vierwielaandrijving vertrouwen: eerder dit jaar ging werd er nog een Nederlandse Delta Integrale total loss gereden in de regen.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan met leuke vierwielaangedreven hot hatches, want ‘leuke hot hatch’ is eigenlijk een pleonasme. Laat vooral weten welke auto uit dit diverse kwartet jullie favoriet is. Of misschien hebben jullie wel een heel andere favoriet, dat kan natuurlijk ook.