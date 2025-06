Dit zijn de leukste doodnormale auto’s uit Gran Turismo

Klaar met al dat supercargeweld en gewoon eens alle circuits verkennen in een viercilinder crossover? Het kan met één van de voorbeelden van doodnormale auto’s in Gran Turismo 7.

Voor de gamers onder ons, goed nieuws. Deze maand, zoals elke maand, zal je PlayStation wederom vragen of je Gran Turismo wil updaten. Sinds deze week is bekend welke auto’s het Japanse spel nu weer gaat toevoegen aan je collectie. De lijst met auto’s in Gran Turismo 7 begint bijna de vormen van games als GT4 aan te tikken, maar dan met een veel betere verdeling. Van de 700 auto’s uit de vierde iteratie waren minstens de helft derivaten van dezelfde JDM-legendes (met name de Nissan Skyline en Subaru Impreza).

Doodnormale auto’s in Gran Turismo 7

In het zevende en meest recente deel van Gran Turismo is de lijst goed gevuld met klassiekers en moderne auto’s, veel raceauto’s (zowel fictief als echt) en alles ertussenin. En dat ‘alles ertussenin’ werd vorige maand al duidelijk door het toevoegen van drie nieuwe auto’s. De Aston Martin Vantage begrijp je in een racespel, maar de andere twee roepen meer verbazing op. Het gaat dan om de Mazda CX-30 en de Renault Kangoo. Collega Ruben vond de Kangoo vooral een geinige toevoeging, maar eigenlijk is het heel logisch: die auto is cult in Japan. Ondergetekende vindt juist die CX-30 de opvallende toevoeging. Racegames portretteren toch een beetje de heldenauto’s voor jou of de volgende generatie, en we betwijfelen of iemand een poster van een Mazda CX-30 boven zijn bed heeft hangen.

Die trend wordt voortgezet. Voor raceliefhebbers bevat de nieuwe Gran Turismo 7-update de Lancia Delta HF Integrale Evoluzione in rallyspecificatie. Da’s een fijne rallyklassieker. En de andere twee? De Citroën BX (niet eens de Sport) en de meest recente Peugeot 2008. En niet eens de e-2008 (dat willen merken ook nog wel eens doen om EV’s te promoten), nee, de normale 1.2 PureTech. Onderhoud wordt ook gesimuleerd in Gran Turismo, voor de 2008 hopelijk niet té realistisch.

De andere doodnormale auto’s van Gran Turismo

Tijd voor een kleine bloemlezing, want de 2008 is slechts een toevoeging aan een greep bijzonder willekeurige doodnormale auto’s die Gran Turismo 7 al een tijdje rijk is. Wij zetten ze op alfabetische volgorde op een rij. Grote hoedtik naar de In Game Car Database voor het beeldmateriaal: ondergetekende heeft momenteel even geen PlayStation meer. Mocht er een deel twee van deze lijst komen met auto’s in Forza Horizon dan krijg je door mij geschoten plaatjes. Oh ja, en we hebben ons vooral gericht op auto’s die écht doodnormaal zijn, want van auto’s als een Swift Sport of DS3 Racing is de gedachte om ze in een racespel te stoppen helemaal niet zo bijzonder. Enfin, de auto’s:

BMW i3 (i01)

BMW is goed vertegenwoordigd in Gran Turismo met veel iteraties van de M3 en M4, de Z4 en Z8, zelfs de E9 als standaard- en Batmobile-variant. Mochten die je allemaal te duur zijn, dan kan je ook de benjamin van BMW kopen. De i3 zit gewoon in Gran Turismo. En niet de latere LCI waar ze de i3S introduceerden, nee, de doodnormale, eerste generatie i3. Best leuk als eerste of tweede auto in Gran Turismo, om later iets dikkers te kopen. Dat geldt overigens voor meer in deze lijst.

Fiat 500 (312)

Bij Fiat vindt je wél de Abarth-versie van de 500 als je wil, maar mocht die nog even te veel van het goede zijn: de standaard 500 Lounge 1.2 is er ook. Helaas dus wel met de 1.2 en niet de TwinAir, want door het uitgebreide tuningssysteem van Gran Turismo was het leuk geweest om te kijken hoe veel pit je nou echt uit zo’n tweecilinder peutert.

Honda CR-V (RW1)

Door de Japanse roots van Polyphony Digital, de maker van Gran Turismo, is er geen gebrek aan doodnormale auto’s uit Japan. Zo kwam een paar updates geleden ineens de voorlaatste generatie van de Honda CR-V om de hoek kijken. Een zeer populaire auto, daar niet van, maar wederom: niet het soort auto waar je van droomt als kind zijnde. Helemaal omdat de CR-V nooit echt sportieve versies heeft kunnen krijgen.

Honda Jazz (GK)

Dan een auto waarvan het heel logisch is dat ‘ie als doodnormale auto in Gran Turismo zit. De Honda Fit, al kennen wij hem als Jazz. Bekend om zijn nuchtere uitstraling, riante binnenruimte en efficiënte hybride viercilinder. Klinkt dat als een recept voor een Nürburgring-record in de virtuele wereld? Nee. Waarom het dan toch logisch is: als eerste opdracht bij het opstarten van een nieuwe carrière in Gran Turismo 7 is dit één van je drie keuzes. En dan voelt het echt als opbouwen vanaf het begin: dit is een startersauto pur sang. Je andere keuzes zijn de Toyota Prius Aqua (een vergelijkbaar model als de Jazz van Toyota voor de Japanse markt) en de Mazda Demio, wat de Japanse benaming voor de Mazda2 is. Bij de nieuwste Forza Horizon moet je kiezen tussen een Corvette C8, Toyota Supra of Ford Bronco (en uiteindelijk krijg je ze alle drie), bij Gran Turismo moet je echt nog kiezen welke van deze drie gebakjes aan de voet van jouw carrière staat. En dat geeft voldoening.

Mazda 2, 3, 6 en CX-30

Over Mazda gesproken: de Demio benoemden we net al, maar het Japanse merk heeft nog meer doodnormale auto’s in Gran Turismo gestopt. De nieuwste 3 bijvoorbeeld, die goed ontvangen werd vanwege zijn uiterlijk. Of wat te denken van de Mazda Atenza, die wij kennen als de 6 van de uitgaande generatie? Als sedan, in dit geval. En dus die recent toegevoegde CX-30. Sinds het vervallen van Mazda’s MPS heb je natuurlijk naast de MX-5 en RX-7/RX-8 (die ook in Gran Turismo zitten) niet zo veel keuze meer, dus het is geinig opvulmateriaal om toch de Mazda-aantallen wat op te krikken.

Renault Kangoo (X76)

En dan de auto waar we het al deels over gehad hebben, de Renault Kangoo van de eerste generatie. Voor ons de auto die het fenomeen ‘ludospace’ op gang bracht. Ondanks dat de Kangoo eigenlijk een kleine bestelwagen is, werd duidelijk dat een ingericht vijfzits interieur van het ding een slim ruimtewonder maakt. En als iemand van auto’s die slim omgaan met hun ruimte houden, zijn het de Japanners wel. Voor ons Europeanen voelt dit dan ook als een gekke toevoeging, maar in Japan snappen ze dit. Daar wordt al jaren een Kangoo-festijn gehouden waar honderden opgeleukte Kangoos verzamelen om het model te vieren in Japan.

Suzuki Jimny (JB74)

De sympathieke Suzuki Jimny van de laatste generatie voelt zich wellicht ietsje meer thuis in Gran Turismo dan andere doodnormale auto’s. Je hebt namelijk een paar rallycircuits in het spel en dan is een vierwielaangedreven offroader geen gek idee. Initieel was de toevoeging van de Jimny wat vreemd. Het ging namelijk om de Japanse Kei-variant. Suzuki verkoopt daar namelijk een smallere Jimny met een 660 cc-motor om binnen de Kei-regels te vallen. Een paar updates geleden werden de liefhebbers van de ‘wereldwijde’ Jimny bediend met de toevoeging van de Jimny Sierra, dit keer wel met brede wielkasten.

Toyota C-HR (AX10)

Ook bij Toyota kom je als liefhebber voldoende aan je trekken. Meerdere edities van de Supra en GT/GR86, de GR Yaris én Corolla: dat is er allemaal wel. Dus is er genoeg ruimte voor een paar geinige toevoegingen van Toyota. Zoals, eveneens van een paar updates geleden, de C-HR. Die kennen wij als dat gekke overgestylede hoge broertje van de Corolla, maar in Gran Turismo kan je er dus een blokje mee om. Zo moeilijk is het toch niet om je moeder even te vragen of je die van haar mag lenen?

Toyota HiAce (H200)

Dan eentje voor onze bloedeigen @Michel. Tenminste, op papier. Er zit namelijk gewoon een Toyota HiAce in Gran Turismo 7. En dan niet ‘onze’ versie, maar de Japanse versie. Daar is het een busje met stompe neus, iets wat we hier al een tijdje niet meer zien. En ja, dat betekent dat je dit niet zo vlotte gebruiksvoorwerp dus met volle gang over Laguna Seca kan smijten. Gegarandeerde hilariteit.

Maar het wordt nog leuker: de HiAce is in Japan populair als ambulance, dan heet ‘ie de HiMedic. En ook die variant zit in Gran Turismo, flitsende lampen incluis. Knotsgek. Maar daarom wel leuk.

Toyota Prius (XW30)

Mocht je de Prius Aqua als eerste auto hebben gekozen en hem nét iets te traag vinden, maar niet veel geld hebben, goed nieuws. Ook de ‘echte’ Prius zit in Gran Turismo. Het gaat dan om de derde generatie uit 2009. En niet eens de topversie, nee, een middenversie met die vrij kleine aerodynamische wieldeksels. Helaas is er geen Toyota Prius Wagon voor als de kids groeien.

Volvo 240 Estate

Daarover gesproken: Volvo komt tweemaal voor met doodnormale auto’s in Gran Turismo. De 240 is een klassieker, letterlijk en figuurlijk. Veel games kiezen namelijk voor de 242 Turbo, de coupéversie van het 240-platform. Die auto heeft ook nog eens serieuze race-afkomst. Gran Turismo koos voor de 240 Polar Estate, wat ze in Gran Turismo 4 ook al deden. Een auto zonder racehistorie, maar wel een uniekere Volvo-baksteen.

Volvo V40

Nog een opvallende toevoeging aan het arsenaal doodnormale auto’s in Gran Turismo is de Volvo V40. Toch een beetje een tussenin-auto voor Volvo. Games als Forza hebben dan toch gekozen voor de iets dikkere V60 Polestar of de iets obscuurdere C30 T5 Polestar. De V40 is gewoon de V40, zoals je hem kon leasen in Nederland vanaf 2012. Gelukkig niet als kaalgeplukte D2, maar als T5 R-Design. Wat op zich een heerlijk dikke versie van de V40 met vijfcilinder is.

BONUS: Toyota Alphard (AH30)

Een Toyota Alphard doodnormaal noemen gaat wat ver, bovendien ligt er gewoon een dikke V6 in. De verpakking van een luxueus busje is wat van de Alphard een bijzonder gastoptreden maakt in een racespel. Maar hey, het is wel leuk, dus we konden niet anders dan deze dwaalgast een eervolle vermelding geven.

SUPERBONUS: Mercedes Unimog 406

Datzelfde geldt voor de laatste, eveneens recente toevoeging. Je kan namelijk nu een Mercedes Unimog uit de jaren ’60 kopen. Inclusief rode wielen, optionele toevoegingen aan de bak en natuurlijk knotsgekke upgrades. Modernere Unimogs komen wel vaker voor in games (de nieuwere Unimog U5023 zit in Forza Horizon, bijvoorbeeld), maar dit oermodel is een leuk stukje geschiedenis. En onverwacht in een game waar alles draait om snelheid.