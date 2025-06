China pakt belachelijk dik marktaandeel op Europese automarkt

China pakt een groter marktaandeel dan ooit op de Europese markt.

Waar de wereld bezig is met het ene na het andere conflict, neemt China de tent langzaam stilletjes over. We schrijven al een tijdje over de opkomst van Chinese auto’s. Doch met de (dreiging van) forse importheffingen, leek er even een tikkie worden uitgedeeld aan China. De claim van de mensen die geen fan zijn is onder andere dat China haar eigen fabrikanten subsidieert om ‘onze’ merken kapot te concurreren. En dat de Chinese auto’s daarnaast een risico vormen voor de veiligheid, met al die senoren, camera’s en microfoons van tegenwoordig in de auto’s.

Plus

Maar alle negativiteit ten spijt, heeft China in mei weer een nieuwe stap gezet op de Europese markt. Chinese merken hadden samen bijna zes procent van de gehele Europese nieuwe autoverkoop in handen. Dat is net geen verdubbeling van het percentage dat ze in mei van vorig jaar hadden. Onder andere MG gaat lekker en verkoopt in Europa inmiddels meer auto’s dan Fiat. Ook BYD boekte een gigantische plus van 397 procent ten opzichte van vorig jaar.

Belachelijk succes

Het zijn dan ook de Chinese merken die zorgen voor een kleine groei van de volledige Europese automarkt. Tot en met mei werden er in 28 landen 5.535.831 auto’s verkocht, 0,7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In mei werden er 1.107.517 auto’s verkocht waarvan 65.808 afkomstig van Chinese autofabrikanten. Daar zitten dan dus nog geen auto’s bij die in China gebouwd zijn onder de vlag van een Europees merk, noch auto’s van ‘Europese’ merken die inmiddels in Chinese handen zijn zoals Volvo.

EV’s, PHEV’s en SUV’s

Andere cijfertjes voor de liefhebber: 17,5 procent van de verkochte auto’s in mei betrof een EV, met nog eens 9,8 procent een PHEV. In beide gevallen is dat een stijging met enkele procenten ten opzichte van vorig jaar. Volkswagen, Škoda, BMW en Audi verkopen inmiddels meer EV’s dan Tesla in Europa. Een bedroevende 56 procent van de markt wordt inmiddels gevormd door SUV’s. Dat is nog weer drie procent meer dan vorig jaar. Waarvan akte. Koop dan?