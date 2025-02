PlayStation storing legt GT7 plat, maar er zijn alternatieven

De PSN-storing legt Gran Turismo 7 plat, maar gelukkig is er een alternatief op de PlayStation tijdens de storing.

Vroeger was alles beter. Voor racegames hoefde je geen internetverbinding te hebben of DLC’s te kopen. Wat je nodig had, was stroom, je PS2 en een disc. Van een storing zoals die nu aan de hand is bij Playstation Network had je geen last. Van de andere kant: krassen op CD’s konden ervoor zorgen dat je spellen onspeelbaar werden. Daarbij zijn de graphics en het rijgedrag in virtuele auto’s ook wel een beetje verbeterd, nietwaar?

Sinds vrijdagnacht kampt PlayStation Network met een storing. Gamers kunnen daardoor niet inloggen op hun PSN-account. Dit heb je nodig om online te kunnen spelen. Sony is op de hoogte van de storing en houdt gamers op de hoogte via een statuspagina. Daar ziet het er op dit moment niet rooskleurig uit. Alle onderdelen worden geraakt door de storing.

Geen Gran Turismo 7 door de PlayStation storing

Omdat je niet meer online kunt, verandert het grootste PlayStation-racespel van dit moment – Gran Turismo 7 – in een demoversie. Er zijn maar een beperkt aantal auto’s beschikbaar en er is geen storymode om je te vermaken. Spelers uiten hun frustratie over de magere mogelijkheden van het offline spel.

Aan de andere kant zorgt het ervoor dat men weer wat waardering krijgt voor de voorgaande GT-game, Gran Turismo Sport. In tegenstelling tot het nieuwste spel kun je in GT Sport al je vrijgespeelde auto’s gebruiken. Daarnaast kun je auto’s blijven kopen en zijn er verschillende kampioenschappen om te racen naast de gebruikelijke modi. Precies zoals het hoort. Overigens is het ook geen gek idee om eens te gaan kijken het met Trevor, Michael en Franklin gesteld is in Los Santos.

Meer oude racespellen voor tijdens de PSN storing

Nu de PlayStation servers nog even offline zijn, kun je dit moment aangrijpen om andere oude racespellen af te stoffen. Sluit weer eens je PlayStation 2 aan en speur zolder af naar Need For Speed: Most Wanted , Gran Turismo 4 of een oud F1-spel. Wedden dat je terugverlangt naar een jaar of twintig geleden? Het zal wel even wennen zijn aan de graphics.

Nu Gran Turismo 7 plat ligt door de PlayStation-storing, is dit ook een goed moment om je raceskills in de echte wereld te testen. Niet op de openbare weg natuurlijk, maar op een kartbaantje in de buurt of bij een driftcursus. Houd er wel rekening mee dat na een crash op de kartbaan niet op pauze kunt drukken of terug in de tijd kunt gaan.