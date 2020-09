Dit zijn de meest bijzondere BMW M4's van Marktplaats - Autoblog.nl

Niet te spreken over de nieuwe M3 en M4? Dan is er gelukkig nog altijd Marktplaats.

Deze week was het dan eindelijk zo ver: BMW trok het doek van de gloednieuwe M3 en M4. Iedereen heeft inmiddels zijn oordeel kunnen vellen. Misschien vond je M3 en M4 eigenlijk toch wel vet bij het zien van de officiële foto’s. Maar het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat je de nieren nog steeds een onvergeeflijke design-misser vindt. Als je bij het laatste kamp hoort is dit wellicht een goed moment om definitief voor de vorige generatie te kiezen.

We hebben eens rondgekeken op Marktplaats wat er momenteel zoal te krijgen is als het gaat om M4’s van de uitgaande generatie. We zetten de meest bijzondere exemplaren hieronder voor je op een rijtje.

De goedkoopste

We trappen af met de goedkoopste die we konden vinden. Dat is geen M3, maar een M4. Het betreft een strakke witte coupé met een carbon spoiler. Er staat volgens de advertentie 87.552 km op de teller. Met een vraagprijs van €40.000 is het met enige afstand de goedkoopste M4 van Marktplaats. De andere exemplaren volgen met prijzen vanaf €47.900.

De duurste

Je voelde hem al aankomen: na de goedkoopste volgt logischerwijs de duurste. Dat is een grijze M4 Cabrio. We moeten wel meteen opbiechten dat dit niet de allerduurste is. Er staan nog een aantal duurdere splinternieuwe M4’s op Marktplaats, zonder foto’s. Die laten we dus even voor wat het is. Wel zullen de prijs van de duurste niet onvermeld laten: die staat te koop voor €160.804.

Terug naar deze grijze M4: de heeft zijn hoge prijs vooral te danken aan het feit dat hij gloednieuw is. Het is verder namelijk geen CS, GTS of een special edition. In het grijs is hij zelfs wat saai, hoewel het interieur wel weer fraai is. Bovendien is hij voorzien van het Competition Package. Dat zie je aan de velgen en de zwarte details. Wat je niet ziet is dat het vermogen is gestegen naar 450 pk en dat het onderstel is aangepakt. Er staat welgeteld 23 km op de teller en de auto mag mee voor €124.880,00.

De lekkerste

We hebben genoeg naar geld gekeken, nu pakken we gewoon de lekkerste M3 of M4 die we kunnen vinden. We treffen het: sinds vandaag staat er een bijzonder fraai exemplaar online. Deze M4 is namelijk uitgevoerd in Java Green. Deze kleur is niet alleen heel zeldzaam, maar staat ook bijzonder goed.

De kleur is niet het enige wat deze M4 bijzonder maakt. De auto is ook nog eens volgehangen met alle mogelijke M Performance-goodies. Daarvan is de spoiler de grootste eye catcher. Ook zien we een carbon splitter en diffuser en striping op de zijkant. Het interieur is evenmin saai uitgevoerd, met veel carbon en stiksels in accentkleuren. Net als de grijze M4 hierboven gaat het hier ook een Competition-uitvoering. De teller van dit giftige exemplaar staat op 44.355 km en de vraagprijs is €74.950.

De snelste









De snelste BMW M4 is eigenlijk de M4 GTS. Het is alleen lastig om er daar eentje van te vinden. Wél staan er drie exemplaren van de M4 CS op Marktplaats. Dat is dus de snelste M4 die je daar momenteel aan zult treffen.

Dit exemplaar in de kleur San Marino Blauw was ook een goede kanshebber voor de lekkerste, dus daar valt nog over te discussiëren. Het is in ieder geval de snelste. De CS heeft namelijk nog 10 pk meer dan de M4 Competition. Daarmee komt het vermogen uit op 460 pk. Dit is genoeg om in 3,8 seconden naar de 100 km/u te sprinten. De top is begrensd op 280 km/u. Naast de kleur kun je de CS herkennen aan de velgen, de spoiler en de extra grote powerdome op de motorkap. Dit exemplaar met 29.166 km op de teller staat te koop voor €98.950.

