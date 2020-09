Dit Britse merk laat na 60 jaar weer van zich horen - Autoblog.nl

Zoon en kleinzonen gaan verder waar grootvader gebleven was.

Merken als Aston Martin en Bentley zijn de laatste tijd bezig hun klassieke modellen weer nieuw leven in te blazen. Modellen als de DB5 en de Blower worden daarom in vrijwel ongewijzigde vorm weer gebouwd. Een andere historisch Brits automerk dacht: dat kunnen wij ook.

Er is wel een klein verschil. Dit merk heeft namelijk al zo’n 60 jaar geen auto’s meer gebouwd. De naam zal daarom ook niet bij iedereen even bekend zijn, maar het gaat om Allard. Dit bedrijf werd in 1936 opgericht door Sydney Allard en is nog altijd in handen van de familie.

In navolging van onder meer Aston Martin komt Allard nu met een eigen Continuation-model. Het gaat om een voortzetting van de Allard JR. Dit was een lichtgewicht racewagen uit 1953. Allard paste het recept toe dat Carrol Shelby – die ook in een Allard geracet heeft – later toe zou passen op de AC Cobra. De JR was namelijk een Britse roadster met een Amerikaanse V8. De auto nam deel aan Le Mans, maar kon daar in tegenstelling tot zijn voorganger geen potten breken vanwege technische problemen.

De Allard JR was dus eigenlijk geen succes, maar dat maakt de auto niet minder fraai. Daarom is besloten de auto weer nieuw leven in te blazen. Het eerste exemplaar is nu gereed. De auto is eigenhandig gebouwd door de zoon en twee kleinzonen van Sydney Allard. Van het origineel zijn maar zeven exemplaren gebouwd, dus nu weet je ook meteen waar de 8 op de zijkant vandaan komt.

De auto heeft net als de originele JR een dikke 5,4 liter Cadillac V8. Deze levert 304 pk. Mede dankzij de aluminium carrosserie blijft het gewicht onder de 1.000 kg. Om precies te zijn komt het gewicht uit op 998 kg. De Allard JR heeft standaard drie versnellingen. Een vierde versnelling is optioneel.

Het eerste exemplaar van de Continuation Series zal volgende maand verkocht worden op een veiling van RM Sotheby’s. Deze is niet straatlegaal, maar latere exemplaren kunnen dat wel zijn, mocht de klant dat wensen. De verwachting is dat de eerste ‘moderne’ Allard tussen de €190.000 en €260.000 op zal brengen.