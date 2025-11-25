Dit zijn de meest waardevaste PHEV’s

Niet alles keldert als een baksteen als er een accu in ligt, al moet je ook geen wonderen verwachten voor de meest waardevaste PHEV’s van Nederland.

Ook al voelt de PHEV als een tussenoplossing, veel fabrikanten geloven er nog heilig in. En doen dat al een gezond aantal jaren. Wat in theorie betekent dat de tweedehandsmarkt ook al vol zit met plug-in hybrides. Sterker nog, net als EV’s wil de afschrijvingsprognose van een PHEV nog wel eens niet mals zijn. Als eigenaar kan dat dus een bittere pil zijn.

Waardevaste PHEV’s

ANWB onderzocht hoe waardevast PHEV’s zijn middels een richtprijs voor de aankoop van een tweedehands exemplaar, waarvoor een aantal modellen van vijf jaar oud met gemiddeld 70.000 kilometer op de teller gebruikt wordt. Ook wordt de inruilprijs uitgelicht, de prijs die platforms (waaronder de ANWB) gegarandeerd kunnen bieden voor een snelle verkoop. Die prijs is meestal het meest nadelig voor de verkopende partij, dus dat wordt gezien als minimum. De kale nieuwprijs wordt tegen de gemiddelde inruilprijs gelegd om tot een percentage te komen van wat de auto minimaal waard zou zijn. De lijst is als volgt:

10. Toyota Prius PHEV: 53 procent

9. Kia Niro PHEV: 53 procent

8. Mitsubishi Outlander PHEV: 53 procent

7. Volvo XC60 T6 Twin Engine: 53 procent

6. Volvo XC40 T5 Twin Engine: 54 procent

5. Audi Q5 50 TFSI e: 55 procent

4. Volvo S60 T6 Twin Engine: 55 procent

3. BMW X5 xDrive45e: 56 procent

2. MINI Cooper SE Countryman: 59 procent

1. Mercedes GLC 300 e: 59 procent

De toppers qua waardevaste PHEV’s liggen dus allemaal qua procenten dicht bij elkaar, al zegt dat niks over de absolute verkoopprijzen. Zo moet je voor de goedkoopste auto uit deze lijst bij de Kia Niro zijn op plek 9, die gemiddeld gezien voor 18.500 euro ingeruild kan worden. Bij bijvoorbeeld de Mercedes en de BMW zijn de auto’s wel waardevast, alleen zijn ze nog steeds 39.000 en 47.000 euro in de inruil. Bovendien geldt voor al deze auto’s dat ze nog steeds voor vrijwel de helft zijn afgeschreven in vijf jaar. Nou zijn de percentages wel anders als je de auto zelf verkoopt, dan geldt voor veel van deze auto’s dat je zo’n 65 procent van de waarde overhoudt.

Dus, één van deze tien auto’s verlies je gemiddeld gezien het minste geld op. Dat wordt dumpen! Of juist kopen. Kies zelf maar.