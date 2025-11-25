Porsche-sleutel is uitgebreider te configureren dan veel auto’s

De configurator van de Porsche Cayenne laat weer eens zien hoe veel geld alles kan kosten in Zuffenhausen.

Er is eigenlijk niks leukers dan als WOG (Werk Ontwijkend Gedrag) even een auto samenstellen die je toch niet kan betalen. Alleen wij zijn Autoblog, dus in plaats van WOG is het eigenlijk best wel eens de moeite waard om weer eens in een configurator te duiken. Want een aantal zaken op de nieuwe Porsche Cayenne vonden we toch op zijn minst opmerkelijk.

Configurator Porsche Cayenne

Dat Porsche al snel met een configurator komt, is eigenlijk niks nieuws. Collega Machiel was er al ingedoken om de verschillen met de oude Cayenne op een rijtje te zetten. Ook kon Wouter bij de onthulling al melden dat de prijskaart begint vanaf 109.990 euro voor de Electric met 171.500 euro voor de Turbo. Maar zo’n compleet kaalgeplukte Cayenne, daar wordt toch niemand echt vrolijk van?

Duur, duurder, duurst

Alleen je moet wel uitkijken dat je niet doorslaat. We kunnen alvast verklappen: op de prijskaart van een Cayenne Turbo waar alles wat je nodig hebt (realistisch, komen we zo even op terug) is aangevinkt, staat 259.015 euro. Ruim 85.000 euro aan opties. Wat krijg je dan zoal?

Allereerst, de zaken die écht duur zijn merk je alleen qua gevoel. Het ‘variabele panoramadak’ bijvoorbeeld, mag al 5.607 euro kosten. Achterasbesturing moet je los aanvinken voor 1.822 euro. Porsche Active Ride kost een aardig schrikbarende 8.913 euro. Het duurste losse item is Porsche’s carbonkeramische remmen of PCCB, voor 9.951 euro. Maar mocht je het nogal excessief vinden om met felgele remmen aan te kondigen dat jouw Cayenne zo duur is, kost ze zwartlakken 10.831 euro. Nou wil je een kolos als de Cayenne ook wel goed laten stoppen, maar dan nog.

In het interieur van de Porsche Cayenne vinden we qua ‘gevoelsitems’ de prijzen niet exorbitant, maar goed, goedkoop is anders. Een Augmented Reality head-up display kost 2.500 euro. Drive Assist (toevoegingen aan de bestaande ADAS-systemen) kost 1.250 euro. Het bijrijdersdisplay mag erbij voor 2.090 euro. Het duurste hier is een 3D-surround sound-systeem van Burmester, dat mag 4.913 euro kosten.

Stealth Wealth

Dat terwijl de excessen aan de buitenkant van de Cayenne niet zo opvallen, ondanks alles aanvinken in de configurator. Alle kleuren zijn gratis, behalve twee. En vooruit, de gratis opties zijn niet retespannend. Grijs, grijzer, grijst, zilver of zwart, met als enige opvallende keuzes Madeira Gold (van de nieuwe Panamera), Mystic Green en Algarve Blue. Bijbetalen mag enkel voor Slate Grey Neo of de kleur die je ziet op de foto’s: Monteverde Metallic. Dat kost 3.759 euro. Dan zou je zeggen: gooi er voor 8.000 euro een PTS-kleurtje op. Maar dat kan (nog) niet.

De velgen liggen allemaal rond de 1.500 euro, tenzij je deze 22 inch Exclusive Design-velgen bestelt met koolstofvezel aeroblades. Dat kost 3.453 euro. Toch mag je ook hier lekker gek doen als je wil. Porsche’s Turbonite (een donkergrijs enkel beschikbaar voor Turbo-modellen) komt terug, maar ook goud, grijs, blauw en zelfs rood. We beloven je dat onderstaande foto rechtstreeks uit de configurator van de Porsche Cayenne komt.

Om de buitenkant even af te maken: uiteraard kan je badges, deurgrepen en dakrails bestellen in meegespoten of hoogglans zwart. Zelfs de ruitenwisser achter wordt voor 218 euro zwart gespoten. En ten slotte kun je kiezen voor het 2.326 euro kostende Sport Design-pakket waarbij de bumperafwerking hoogglans zwart is en je de ‘kieuwen’ voorop krijgt. Ietsje duurder (2.670 euro) is het Offroad-pakket waar al dat hoogglans zwart plastic wordt. Ja, ongespoten plastic bumpers zijn duurder dan alles hoogglans. Je offroad-pakket bijstaan door een elektrisch inklapbare trekhaak kost 1.365 euro.

Sport Design Offroad

In het interieur wordt je eigenlijk gematst. De leuke keuzes qua kleur hebben allemaal dezelfde prijs: 638 euro. Dus ook rood of beige leder. De duurste optie is espresso-kleurig Clubleder, wat zoiets als onderstaand oplevert. Ook al is dit inclusief het sfeerverlichting-pakket en alles waarbij het mogelijk is besteld in knalblauw. Inclusief het Sport Chrono-klokje. Dat soort klein grut tikt ook aan als je niet uitkijkt. Want nu we toch bezig zijn: een bijpassend Porsche Design-uurwerk kost ook 6.500 euro.

Zelfs de sleutel is te configureren

En nu we toch bezig zijn met zaken in de Porsche Cayenne-configurator die ook buiten de auto aantonen dat jij de nieuwe SUV hebt: er is een aparte configurator voor de sleutel. En niet om Tesla te dissen want dit bedoelen we met doorslaan: op die sleutel kun je ongeveer even veel aanvinken als een hele Tesla Model 3. Dat begint al met kiezen hoe veel kleuren je wil op de sleutel zelf. Wij kozen voor dit Gulf-kleurtje, want hoe cool is dat op je legergroene Cayenne. Vervolgens heeft het ‘etui’ eromheen een andere kleur. En de ‘lanyard’, die heeft kleurkeuzes met zelfs contrasterende stiksels. Ten slotte mag je kiezen of er Porsche, Cayenne of Turbo op komt te staan. Afrekenen? 739 euro graag. Wat gezien de andere prijzen niet extreem lijkt.

Maar nou komt ‘ie: je kan eenzelfde set keuzes maken voor de lederen map waar het papierwerk in opgeslagen wordt. Je mag hier kiezen voor wederom de tekst Porsche, Cayenne of Turbo bovenop, maar ook voor een racenummer of een compleet eigen ontwerp. Daarna mag je kiezen welke kleur je het leder wil hebben, zowel binnen als buiten. Dus wij kozen weer Gulf. Laat dat even op je inwerken, dat je dus je espresso-kleurige interieur lekker kan laten vloeken met de map voor de autopapieren.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan in de configurator van de Porsche Cayenne. Stoelverwarming is passé, naast verwarmde en geventileerde stoelen voor en achter, alsook climate control met vier zones, heeft de Cayenne zelfs oppervlakteverwarming. Dat houdt in dat met een druk op de knop op alle vier de deuren de armsteun verwarmd wordt. En ook de armsteun in de middenconsole wordt dan warm. Waar je overigens ook het Porsche-logo of Cayenne op kan laten stikken. Het houdt niet op. Wij wel, maar we wilden je toch nog even meegeven: je krijgt zelfs verschillende opties voor thuislaadpalen, je mag kiezen voor een hondenkennel zodat je viervoeter veilig mee kan en voor je kroost heb je meerdere keuzes in een Porsche Design-kinderzitje.

Kortom: heb jij te veel geld en heb je geen zin om het op te sparen? Probeer eens een nieuwe Cayenne voor net geen 260.000 euro! We weten allemaal wat de prijzen van de Taycan deden, dus we kunnen niet beloven dat je dat geld ooit nog terug gaat zien.