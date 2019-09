Toyota Land Cruiser-eigenaren zijn zo trouw als een hond

Redelijk voorspelbare cijfers vanuit de US of A, met een twist.

De Toyota Land Cruiser is een bijzondere auto, helemaal voor ons Nederlanders. Ja, je kunt hem gewoon nieuw kopen bij Toyota, maar ook ja, dan ben je een flinke bak met geld kwijt. Voor minder dan 76.600 euro mag je geen Land Cruiser voor de deur zetten, met een vanafprijs van 112.800 euro voor de vijfdeurs, zevenzits Executive. Het is een auto die absoluut niet voor onze markt bestemd is, sterker nog: de versie die wij krijgen is niet de échte Land Cruiser. Wel weet ‘onze’ Land Cruiser (interne naam J150) de harten te veroveren van de kustwacht hier en daar en de politie, die er overigens tot in zijn maximale potentieel (en daar voorbij) gebruik van maakt.

Het kan altijd groter, ook met de Land Cruiser. De Amerikaanse (en Japanse, Russische en Midden-Oosterse) versie van de Land Cruiser (interne naam J200) is de auto die het in de VS goed doet. De auto’s zijn enorm waardevast: wil je een Land Cruiser (de grote versie) in Nederland, dan mag je een flinke zak geld meenemen. Voor een model uit 2001 met een niet malse 453.000 km op de teller, mag je 6.950 euro neertellen. Dergelijke kilometerstanden klinken hoog, maar bij Land Cruisers betekent dit écht ‘net ingereden’. Je krijgt dus wel waar voor je geld, maar nog steeds is het duur. Als je überhaupt al eentje kan vinden die van eigenaar wil wisselen.

Uit Amerikaans onderzoek van iSeeCars blijkt namelijk dat de gemiddelde Land Cruiser-eigenaar het langst trouw blijft aan zijn onverwoestbare terreinbeul. Pas na gemiddeld 11,4 jaar durven deze personen een prijslijst op het raam te plakken. Geef ze eens ongelijk: bij een Toyota Land Cruiser weet je zeker dat je elke ochtend gewoon weg kunt rijden. Technisch euvel ga je weinig last van krijgen en is er wel iets, dan kun je het makkelijk en goedkoop repareren.

Verder op de lijst vinden we nog een paar verrassingen. Op plek 2 staat met 10,5 jaar de Chevrolet Corvette, een liefhebbersauto. Ook eigenaren van de Mercedes SL zijn niet snel klaar met hun dikke roadster, pas na 10,3 jaar gemiddeld, deze auto past in het straatje van de Corvette. Plek vier is de verrassing: daar staat de Audi TT. De kleine coupé die Audi aan het begin van de millenniumwisseling introduceerde, laat hun eigenaren kennelijk weinig in de steek.

Een klein gat dus tussen de Corvette en Land Cruiser: die laatste is dus echt een betrouwbare auto. De jaren beginnen wel te tellen voor de grote Japanner en een opvolger staat al bijna in de startblokken.