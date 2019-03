Dit zijn de populairste auto’s van Instagram

De resultaten zijn schokkend.

Instagram is maar een vreemde plek op het internet. Enerzijds is het voor mensen een goede manier om hun kring op de hoogte te houden van hun bezigheden, anderzijds loopt de dienst over van onbegrijpelijke rotzooi. Of het nu bekendheden zijn die hun rijkdom graag in beeld brengen of een simpel ei dat miljoenen likes vangt, er is geen touw aan vast te knopen.

Ergens in het gedrang is er voor ons benzinesnuivers gelukkig ruimte om berichten over auto’s te plaatsen. En hoewel een aanzienlijk gedeelte geen prijs zal winnen voor de compositie, zijn er wel degelijk veel fraaie plaatjes te vinden. Alles bij elkaar opgeteld worden er tientallen miljoenen foto’s geplaatst op Instagram. Maar welke auto is nu eigenlijk het meest populair?

Het antwoord op deze vraag was voor Veygo reden genoeg om eens uit te zoeken hoe de vork in de steel zit. Het onderzoek heeft nog verrassende resultaten opgeleverd. Zo loopt uitgerekend de Ford Mustang relatief eenvoudig weg met de koppositie. De gespierde Amerikaan heeft bijna 12 miljoen likes weten te vergaren. De nummer twee is zo mogelijk nog onverwachter. Op deze positie vinden we namelijk de Honda Civic. Lager in de top tien zijn andere opvallenden de Jeep Wrangler en de Chevrolet Camaro. In de gallerij kun je de rest van de top dertig vinden. Maar pas op, er zitten zeker nog een aantal merkwaardige winaars tussen.