Dit zijn de prijzen van de nieuwe Mercedes B-Klasse

Nu de Mercedes B-Klasse zich heeft ontdaan van zijn verouderde huid en een gloednieuwe pels heeft gevonden waarin hij wél kwiek voor de dag kan komen, zal de interesse in de praktische auto ongetwijfeld toenemen. Hierom is het maar goed dat Mercedes niet te lang wacht met het onthullen van de prijzen van de B-Klasse. De nieuwste generatie, die twee maanden geleden in Parijs werd gepresenteerd, landt vandaag in de prijslijsten.

Duidelijk is dat de nieuwe B-Klasse voor een hogere prijs dan zijn voorganger wordt aangeboden. Waar de vorige B180 nog aan te schaffen was voor minder dan 30.000 euro, betaal je nu 36.357 euro voor de goedkoopste B-Klasse. De Duitse automaker levert deze uitvoering met een 136 pk sterke 1,3-liter benzinemotor. Meer vermogen kun je krijgen tegen een bedrag van 38.545 euro. De B200, die dezelfde motor heeft, heeft 163 pk. Dieselen kan vanaf 42.330 euro. De B200d is voorzien van een 150 pk sterke tweeliter diesel. De B220d heeft eveneens dit tweeliter blok, maar hier produceert de krachtbron 190 pk. De duurste van de twee diesels kost 52.525 euro. De B-Klasse krijgt in al zijn configuraties een automatische versnellingsbak. Echter, waar de benzineversies een zeventrapsautomaat hebben, vinden we bij de diesel liefst acht verzetten.

De prijs van de B180d, waarover bij introductie ook werd gesproken, is vooralsnog niet bekend. De andere modellen, waarvan de prijzen al wel bekend zijn gemaakt, komen in februari op de markt.

