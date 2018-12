Koop deze Opel Manta 400 en ontdek je rallytalent

Zoek alle grindpaden in de omgeving af en spijker je stuurkunsten bij.

In de jaren ’80 hebben we dankzij de iconische Group B-rallyklasse een groot aantal fraaie straatauto’s mogen verwelkomen. Dit heeft te maken met de relatief losse regelgeving rondom homologatie die destijds werd gehanteerd. Naast de meer gevestigde constructeurs konden ook autofabrikanten als Toyota en Opel een gooi naar het kampioenschap wagen, omdat er slechts 200 auto’s voor de straat gemaakt hoefden te worden.

Opel was in de jaren daarvoor al actief geweest in de rallywereld met zijn Ascona, maar toen de nieuwe generatie van dit model met voorwielaandrijving op de markt kwam, was deze niet meer voldoende voor de intense serie. De Manta, die altijd achterwielaangedreven was, paste beter in het plaatje en zodoende werd dit model bij de kladden gegrepen om Opel naar rallysucces te rijden.

De straatversie van dit rallykanon, de Manta 400, kwam al vrij snel in beperkte oplage op de markt. Opel produceerde uiteindelijk meer exemplaren dan eigenlijk nodig was. In totaal gingen er 245 de weg op, waarvan ongeveer een tiende voorzien was van een iets andere neus. De exemplaren uit 1981 kregen een grille waarin slechts twee brievenbussen te zien waren, de modellen uit de drie jaren daarna hadden ieder vier gleuven. Dankzij de neus van dit exemplaar kunnen we concluderen dat het er een van de latere jaren is. En dat klopt ook, want volgens de huidige eigenaar is hij in 1983 ter wereld gekomen.

Naast een pikant en sportief uiterlijk had de Manta 400 ook een gepeperde motor. Opel mikte een 2,4-liter viercilinder in de Manta B en deze krachtbron perste er op een goede dag 144 pk uit. Het blijkt allemaal netjes te werken, want net als de auto die we jaren geleden onder de aandacht brachten, heeft ook deze Manta 400 ruim 50.000 kilometer achter de rug. Tevens is de auto in kwestie volledig bijgepunt en weer naar nieuwstaat geholpen.

Hierom zou je wellicht zeggen dat hij nóg duurder is dan de Manta 400 van enkele jaren geleden, maar dit helemaal niet waar. Hoewel hij volgens de verkoper getaxeerd is op ongeveer 100.000 euro, bedraagt de vraagprijs een “magere” 66.500 euro.

Met dank aan Dennis voor de tip!