Vergelijking: de nieuwe Mercedes B-klasse vs de oude

De saaiste Mercedes is niet meer. Hoe zit het nu precies met de verschillen? Tijd om het vergrootglas erbij te pakken.

De huidige generatie Mercedes B-klasse was zo’n beetje het laatste model onder de personenauto’s met de ‘oude’ genen van het merk. Terwijl de rest van het gamma van personenauto’s vernieuwd was, had je met de B-klasse nog de looks en interieur van een model van pakweg 7 jaar geleden. In Parijs trok Mercedes dan eindelijk het doek van de nieuwe B. Een vernieuwing die hard nodig was.

Bij de afbeeldingen staat bovenaan de nieuwe B-klasse, onderaan de oude.

Exterieur

Nog voor de onthulling van het nieuwe model, was er weinig fantasie nodig om het nieuwe ontwerp voor de geest te halen. Het familiesnoetje van de A-klasse en de CLS heeft zijn intrede gemaakt op de B-klasse. De MPV-vormige lijnen zijn behouden gebleven en dat is niet erg. De nieuwe B-klasse is in elk geval een aantrekkelijkere verschijning in vergelijking met de BMW 2 Serie Active Disaster. De achterkant is een mix van A-klasse en de nieuwe GLE. De kans is klein dat Mercedes-AMG met een B 35 gaat komen, maar het zou het uiterlijk een boost kunnen geven. De auto oogt slanker door de dunnere achterlichten in vergelijking met zijn voorganger. De trapezium uitlaatsierstukken mogen nog een generatie blijven. Niet het allermooiste aan de B-klasse. Voor de rest heeft Mercedes de B de B gelaten. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de kentekenplaat nog op dezelfde plek zit en de Duitse autofabrikant geen complete revolutie qua ontwerp heeft gedaan. Vermoedelijk een bewuste keuze, je wilt de B-klasse rijder niet choqueren. De doelgroep heeft vaak al genoeg te maken met gezondheidsklachten.





Interieur

Het interieur met de gekke ‘iPad’ is eindelijk exit. Mercedes nam met de nieuwe A-klasse al afscheid van het display in de middenconsole die er als het ware opgeplakt is. In plaats daarvan twee schermen die de bestuurder van allerlei informatie kan voorzien. De optionele kermisverlichting in de roosters en het dashboard zijn nu ook te verkrijgen op de B-klasse. Door de komst van de schermen zijn veel knoppen verdwenen. De bagageruimte is met een platte achterbank wat toegenomen. In de nieuwe B heb je met een platte bank 705 liter ruimte, dat was voorheen een duivelse 666 liter. Daarnaast heeft het moderne Mercedes-stuur zijn intrede gemaakt naar de nieuwe B. Al met al een zee aan verbeteringen. Aan de andere kant is er een kans dat dit interieur afschrikt. De digitalisering zal niet bij iedereen in de smaak vallen, zeker bij traditionele autorijders zullen de displays en vele knoppen op het stuur even wennen zijn. Gewoon Hey Mercedes roepen en de auto helpt je wel op weg. “Oke Henk, ik start de navigatie naar het huis van Connie.”





Techniek

De reeks aan motoren zijn in vergelijking met de oude B-klasse niet heel verrassend. Nieuw is de komst van een 8G-automaat. Waar de rest van het Mercedes-gamma het stelt met een 7- en 9-traps automaat, krijgt de nieuwe B-klasse een bak met acht verzetten. Deze nieuwe automaat gaan we ongetwijfeld terugzien bij andere modellen van het merk. Ook zal de nieuwe B-klasse, in tegenstelling tot het oude model, enkel leverbaar zijn met een automaat. Van de vorige B kwam later nog een Electric Drive. Dat zal nu, met de introductie van Mercedes EQ, niet het geval worden. De nieuwe B zal tevens als 4MATIC op de markt komen. Dit is pas in een later stadium bij de introductie van nieuwe motoren.





Conclusie

Minder saai dan ooit. Dat is misschien wel de beste omschrijving die bij de B-klasse past. Het nieuwe model is een stuk verbeterd in vergelijking met de vorige generaties, maar voor een sportiever randje zul je het nog steeds bij een ander model moeten zoeken. De Mercedes brengt je van A naar B in luxe, comfort en dat met een prima uiterlijk. Meer hoeven we ook niet van de B-klasse te verwachten. Doet precies wat ‘ie moet doen en is daar ook heel goed in. Volgens Mercedes is de nieuwe B wel degelijk een stuk sportiever qua rijgedrag. Of dat echt zo is zullen we met de rijtest moeten uitvinden.