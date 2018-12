Deze zeswielige zandvreter heeft een “vloeibare” motor

Vreselijk complex, maar wel enorm gaaf.

Op het eerste gezicht lijkt dit een “doodsimpele” All-Terrain Vehicle met zes wielen en een flitsend blauwe tint, maar niets is minder waar. In werkelijkheid is dit namelijk een uniek concept van het Australische bedrijf Ferox Advanced Vehicles Corporation, dat een wel héél vreemde aandrijflijn heeft.

De Ferox Azaris, zoals het apparaat heet, is een prototype dat wordt aangedreven door liefst vier in de ophanging geïntegreerde motoren. Ieder van deze motoren is verbonden aan een oliepomp, die op zijn beurt weer is verbonden aan een krachtbron – de motor van de BMW R1200GS. Het BMW-blok is met opzet achterstevoren in de Azaris geplaatst, zodat deze niet de wielen, maar de hydraulische pomp aan kan drijven. Waar (bij een motor) normaal gesproken het wiel direct wordt aangedreven, zit bij de Azaris de waterdrukpomp gemonteerd. Vanuit deze pomp komen vervolgens een aantal leidingen die stuk voor stuk verbonden zijn aan de vier achterste wielen. De leidingen lopen door de twee individuele swingarms (achtervorken), die door Ferox zelf zijn ontwikkeld.

Afgezien van het feit dat enkel deze constructie werkt om het idee van het Australische bedrijf uit te voeren, heeft de door Ferox ontwikkelde ophanging tevens als voordeel dat het voertuig uitermate stabiel op de weg ligt. De ophanging komt in zekere zin overeen met die van de Mars Rover. Ongeacht het terrein moet de Azaris zich dus redelijk goed kunnen redden.

Tegelijkertijd is het zo dat de ophanging waardoor deze complexe aandrijflijn loopt ook nog eens zeer efficiënt is. Volgens Ferox gaan slechts 2 procent van de geproduceerde krachten verloren. Het is momenteel niet precies bekend hoeveel pk en Nm de aandrijflijn momenteel produceert, maar de CEO van het bedrijf heeft in de tussentijd al laten weten dat elk van de vier motoren in de achtervork ongeveer 680 Nm kan produceren. Hiervoor is echter een krachtbron nodig die voldoende vermogen levert en sterker is dan het BMW-blok dat er momenteel in ligt.

Wie woest enthousiast is geworden van het merkwaardige idee achter de Ferox Azaris en er een wil aanschaffen, wandelt tegen de lamp. De Azaris is een experimenteel voertuig dat niet in productie zal gaan. Ferox wil met het project enkel aantonen wat er mogelijk is.